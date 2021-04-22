Saksonya, 30 milyon Rus aşısı alacak
Aşı tedarikinde geç kalan Almanya, açığı kapatmak için yeni siparişler veriyor. Rusya’ya resmi seyahat düzenleyen Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Almanya’nın henüz Avrupa İlaç Ajansı’ından (EMA) onay almayan Sputnik V aşısından 30 milyon doz alacağını duyurdu.
AÇIKLAMAYI, Rusya Sağlık Bakanı ile görüştükten sonra yapan CDU’lu Kretschmer, haziran, temmuz ve ağustos olmak üzere her ay 10’ar milyon aşı geleceğini söyledi. Ancak Almanya’nın aşı siparişi, EMA’nın onay vermesi kriterine bağlı olacak. EMA delegasyonunun Rusya’da incelemelerde bulunduğu belirtilirken, EMA’nın vereceği olumlu kararın aşıya güven duyulması için önemli olduğu kaydedildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinin Rusya ile ön sözleşme imzalamasından sonra federal hükümet olarak Rusya’dan aşı alınması için müzakerelere başlanacağını duyurmuştu.