Saksonya, 30 milyon Rus aşısı alacak

AÇIKLAMAYI, Rusya Sağlık Bakanı ile görüştükten sonra yapan CDU’lu Kretschmer, haziran, temmuz ve ağustos olmak üzere her ay 10’ar milyon aşı geleceğini söyledi. Ancak Almanya’nın aşı siparişi, EMA’nın onay vermesi kriterine bağlı olacak. EMA delegasyonunun Rusya’da incelemelerde bulunduğu belirtilirken, EMA’nın vereceği olumlu kararın aşıya güven duyulması için önemli olduğu kaydedildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinin Rusya ile ön sözleşme imzalamasından sonra federal hükümet olarak Rusya’dan aşı alınması için müzakerelere başlanacağını duyurmuştu.