‘Şakadan anlar mısın’a yeni sunucu!

SWR’de yayınlanan programı yaklaşık 12 yıldır Guido Cantz sunuyordu. SWR, Barbara Schöneberger’in eğlenceli, hazır cevap ve doğal yapısıyla programa en uygun isim olduğunu açıkladı. Yeni sunucuyla birlikte ilk programın 2 Nisan 2022’de yayınlanacağı belirtildi. Barbara Schöneberger ise yeni göreviyle birlikte bir çocukluk rüyasının gerçekleştiğini ifade etti. SWR, Barbara Schöneberger ile birlikte programın konseptinde de değişiklik yapılacağını açıkladı. Buna göre televizyon ve dijital dünyanın daha iç içe bir şekilde programa adapte edileceği kaydedildi.