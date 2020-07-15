Şaka yapayım derken arkadaşını vuran polis adayına hapis

İKİ yıl önce Würzburg kentinde birlikte eğitim gören iki polis adayının silahla şakası cinayetle sonuçlanmıştı. Tabancadaki tüm kurşunları boşaltıp görevliye teslim eden iki polis adayı, boş olduğunu düşündükleri tabancayla şaka yapmışlardı. Öğrencilerden biri tetiğe basmış ve tabancada unutulan kurşun diğer öğrencinin kafasına saplanmıştı. Ağır yaralanan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yargılandığı mahkemede yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlatan sanık için savcı bir yıl 10 ay hapis cezası talep etti. Hakim ise bir yıl üç ay hapis ile 2 bin 400 Euro para ceza verdi. Hapis cezası ertelendi. Kararın temyiz yolu ise açık.

