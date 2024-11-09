Sahte vergi borcu bildirimlerine dikkat!

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EĞER sizin de posta kutunuzda, acil olarak gelir vergisi ödemesi yapmanız gerektiğine dair bir bildirim varsa dikkatli olmalısınız. Çünkü elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılar, bugünlerde özellikle Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Aşağı Saksonya, Bremen, Rheinland-Pfalz ve Saarland gibi eyaletlerde bu tarz bildirimler yollamaya başlamış bile. Amaçları, başvurdukları bu yöntemle, haksız yere para kazanmak.

GERÇEK İLE SAHTE ARASINDAKİ FARKLAR

Alman maliyeleri tarafından vergi mükelleflerine gönderilen vergi bildiriminin gerçek veya sahte olduğunu anlamak için şu püf notkalara dikkat etmelisiniz: Maliye yetkilileri, “Eğer beklemediğiniz bir vergi bildirimi alırsanız lütfen dikkatli olun” diyerek uyarıda bulunuyorlar. Çünkü, genellikle posta yoluyla gönderilen bu sahte bildirimleri ile dolandırıcılar, seçtikleri kurbanlarından banka havalesi ile vergi ödemesi talep ediyor ve bu yolla para sızdırmaya çalışıyorlar. Bildirimlerin gönderildiği zarfın üzerinde gönderici olarak ilgili vergi daireleri, yanlış adreslerle veya “Federal Almanya Cumhuriyeti Maliye Yetkilileri” gibi aslında olmayan bir unvanın yazılı oluyor genellikle. Saksonya’daki Vergi ve Maliye Dairesi yetkilileri, “Federal Almanya Cumhuriyeti Maliye Yetkilileri” diye bir kurumun olmadığını belirtiyor.

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YANLIŞ BİLGİ ELE VERİYOR

Vergi mükelleflerine gönderilen sahte bildirimlerde yazılı olan telefon ve faks numaraları da genellikle belirtilen göndericiye ait ve uygun değil. Rheinland-Pfalz’taki maliye yetkilileri, “Vergi numaralarını, vergi dairesine ait bilgileri ya da bildirimin dış görünümünü önceki bildirimlerle karşılaştırmak faydalı olabilir” önerisinde bulunuyor. Vergi numaralarının yanı sıra bildirimde verilen web sitesi adresinin yanlış olması veya yasal itiraz hakkı bilgilendirmesinin eksik olması da dolandırıcılığı ele verebilir. Ayrıca, bildiride belirtilen banka hesap numarasına bakmak da dolandırıcılığı açığa çıkarabilir, çünkü ödeme adresi veya havalenin yapılması istenen banka hesabı, vergi dairesine ait olmayabilir. Size bildirilen banka bilgilerinin, daha önce ödeme yaptığımız maliye dairesine ait banka hesap numarasıyla karşılaştırmanızda fayda var. Size “Vergi borcunuz var” bahanesiyle gönderilen bildirimden şüphe duyuyorsanız, söz konusu bildirimi bağlı olduğunuz vergi dairesine götürün ve yetkililere ihbar edin, hatta dolandırıcılık durumunu polise suç duyurusunda bulunun.

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ARAÇ SİGORTASI DEĞİŞİMİ İÇİN SÜRE AZALDI

Geçen haftaki yazımda, Almanya’da yaşayanlar için kasım ayında neler değiştiğine değinmişim. Bugünkü Hürdanış Köşesi’nde hayatımıza giren yenilikleri özetlemeye devam edeceğim.

AY SONUNDA BİTİYOR

Almanya’da motorlu araç sigortaları genelde bir yıllık süreyle geçerlidir. Diğer sigortalardan farklı olarak, araç sigortası için 30 Kasım’a kadar yalnızca bir aylık ihbar süresiyle iptal edilebildiğini biliyor muydunuz? Genelde sigorta poliçelerine ilişkin ihbar süresi üç aydır. Bu ayın sonuna kadar motorlu taşıtının sigortasını iptal edenler, takip eden yılın 1 Ocak tarihinde daha uygun bir sigortaya geçiş yapabilirler. Sigorta şirketleri, yeni yıldan itibaren yeni müşterilere daha uygun fiyatlı poliçeler sunmak için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Ancak motorlu araç sigortanızı değiştirmeden önce, yeni sigortanın size sunacağı sigorta kapsamını detaylı bir şekilde incelemenizi öneriyoruz. Gerektiğinde ilgili sigortanın genellikle ücretsiz olan bilgi danışma hattını arayıp size uygun teklifte bulunmalarını talep edebilirsiniz.

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HAYVAN KORUMASINDA DRONE KULLANIMI

Almanya’da 20 Kasım’dan itibaren, termal kameralarla donatılmış drone’ların, tarlalardaki geyik yavrularını ve diğer hayvanları korumak için sürekli olarak kullanılması izin verilecek. Şu anda Almanya’da drone’lar henüz yaygın olarak kullanılmıyor. Bunun bir nedeni de satın alma maliyetlerinin yüksek olması. Federal Tarım Bakanlığı’na göre drone kullanımı, özellikle geyik yavrularını hızlı ve etkili bir şekilde tarayarak onları yaralanmalardan veya “biçme ölümü” olarak bilinen durumlardan koruma imkânı sağlıyor.

İNTERNETTE İNDİRİM FIRSATI

Kasım ayının belirli günlerinde Singles Day, Black Friday ve Cyber Monday gibi indirimli çevrimiçi alışveriş yapma imkânınız var. Örneğin 11 Kasım Pazartesi günü Singles Day’de indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. 29 Kasım Cuma günü ise Black Friday’de internette birçok indirim fırsatı sunuyor. Black Friday’den sonraki ilk pazartesi günü geleneksel olarak Cyber Monday olarak biliniyor. Bu yıl indirim kampanyalarının finali 2 Aralık’ta olacak. Birçok çevrimiçi mağaza, bu günlerde ürünlerinin bir kısmını daha ucuza sunmak için indirimli kampanyalar başlatıyor.

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VERGİ SINIFI DEĞİŞTİRME SÜRESİ DOLUYOR

2020 yılının başından beri, Almanya’da mukim olan evli veya nikahsız birlikte yaşayan çiftler, vergi sınıflarını yılda birden fazla kez değiştirebiliyor ve böylece kendileri için en avantajlı olan vergi sınıfı kombinasyonunu seçebiliyorlar. Bilindiği gibi önceden bu sadece yılda bir kez mümkündü. Ancak, vergi sınıfını değiştirmek için, bu amaçla en geç 30 Kasım’a kadar yazılı başvuruda bulunabilir. Yapılan başvuruya istinaden, yeni vergi sınıfı, başvurunun yapıldığı takvim yılı için geçerli olur. Dolaysıyla, vergi sınıfını henüz değiştirmemiş olup da daha avantajlı bir kombinasyon tercih etmek isteyen vergi mükellefi çiftlerin, ellerini bu ayın sonuna kadar çabuk tutmaları gerekiyor.

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TİCARİ KİMLİK NUMARASI VERİLİYOR

Almanya’da ticari faaliyette bulunanlar, Federal Vergi Dairesi tarafından tanımlanmak üzere bir Ticari Kimlik Numarası (W-IdNr.) sahibi olacak. Bu numara, Kasım 2024’ten itibaren başvuru yapılmadan kademeli olarak tahsis edilecek. W-IdNr., tüm ticari faaliyet süresi boyunca geçerli olacak ve değişmeyecek. Bu durum, örneğin adres veya isim değişikliklerinde de geçerlidir. Kimlik numarası (IdNr.), vergi numarası ve KDV Kimlik Numarası (USt-IdNr.) ise W-IdNr. ile birlikte uygulamada kalmaya devam edecek.