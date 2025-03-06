Sahte kimlikle 43 yıl saklandı!

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Olayla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Craig Campbell, 1982 yılında kendisini terk eden eşi ile yeni hayat arkadaşının Wyoming kentinde yaşadıkları evin önüne içinde patlayıcı madde bulunan bir alet çantası bıraktı. Ayrılan eşi çantayı açmak isterken şiddetli bir patlama oldu ve bir parmağını kaybetti. Aynı zamanda binada ve komşu binada çıkan yangında büyük ölçüde hazar meydana geldi. Kendisini terk eden eşinin ihbarı üzerine Craig Campbell yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında da adam öldürmeye teşebbüsten dava açıldı. Ancak bir miktar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Bunun üzerine Craig Campbell, 1975 yılında yaşamını yitiren okul arkadaşı birinin kimliğiyle yaşamaya devam etti. Hakkında yakalama emri bulunduğu halde hayatta olamayan arkadaşı Walter Lee Coffmann adına düzenlenen sahte kimlikle yaşayan Craig Campbell, yıllarca kimliğin geçerlilik süresini uzattırıp, devletten toplam 130 bin Euro’ya yakın sosyal yardım da aldı. Şu anda 76 yaşında olan Craig Campbell geçen hafta New Mexico’da yakalanarak gözaltına alındı. Kendisini en az 10 yıl hapis cezasının beklediği belirtildi.