Sahte evrak çetesine baskın

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BERLİN, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern’da 300 polis memurunun görev aldığı 51 noktaya düzenlenen baskınlarda sahte iki pasaport, dört oturma izni, bir kimlik ve bir ehliyet ele geçirildi, Almanya’da oturma izni bulunmayan dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4’ü Suriye, 2’si Sırbistan, 2’si Vietnam ve biri Gana vatandaşı. DW Türkçe’nin haberine göre, bir adet İtalyan ehliyet belgesi, bir adet Ukrayna kimlik belgesi, iki Belçika pasaportu, iki adet Almanya oturum izni belgesi ve iki adet Belçika oturum izni belgesi ele geçirildi. Berlin’de arama yapılan yerlerden birinin sahte evrak basımında kullanıldığından şüphelenildiği, diğer yerlerdeki aramalarda 12 bin 500 Euro nakit para, piyasa değeri yaklaşık 240 bin Euro olan 24 kilogram esrar, ayrıca kelebek çakı, teleskopik cop, kurusıkı tabanca, muşta gibi silahlara rastlandığı belirtildi.

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POSTAYLA GÖNDERMİŞLER

Türkiye merkezli çetenin sahte evrak satış işlemlerini sosyal medya üzerinden yürüttüğü, 2021-2022 yıllarında 9 bini aşkın tahrif edilmiş ya da tamamen sahte kimlik belgesini posta yoluyla gönderdiği, alıcılardan 2 binden fazlasının Avrupa ülkelerinde, 920’sinin Almanya’da bulunduğu bildirildi. Federal Polis açıklamasında şimdiye kadar Almanya’daki alıcılardan 551 kişinin kimlik tespitinin yapılabildiği ve haklarında ‘internet portallarından sipariş yoluyla sahte kimlik ve oturma izni belgeleri temini’ suçundan dava açıldığı belirtildi.