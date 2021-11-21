Sahte aşı karnesi kariyerini bitirdi

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Anfang’la birlikte antrenör yardımcısı Florian Junge de takımdan ayrıldı. Anfang yaptığı yazılı açıklamada, “Kulüp, takım, ailem ve kendim için şu anda son derece stresli olan durum nedeniyle, Werder Bremen’in baş antrenörü olarak görevimi derhal sonlandırmaya karar verdim. Bu nedenle sorumlulardan sözleşmemi derhal feshetmelerini istedim ve bu talebimi kabul ettiler. Werder’e gelecekte maksimum başarı diliyorum” dedi. Anfang’la ilgili soruşturma, Bremen Sağlık Dairesi’nin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı. Teknik direktörün, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yargılanması halinde para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası alabileceği, suçlu bulunması durumunda ise antrenörlük sertifikasının elinde alınabileceği belirtiliyor.

41 yıl aradan sonra geçen yıl, 2. Lig’e düşen Werder Bremen, Markus Anfang’ın yerine yeni bir teknik direktör aramaya başladı. Hafta sonu oynanan ve 1-1 biten Schalke maçında Bremen’i U19 teknik direktörü çalıştırdı.