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Sahra sıcakları geliyor

#Almanya Meteoroloji Dairesi#Almanya'ya Sahra Sıcakları Geliyor#AVRUPADAN HABERLER
Sahra sıcakları geliyor

Almanya Meteoroloji Dairesi’nden (DWD) verilen bilgiye göre, ülke genelinde Afrika’dan gelen ılıman hava akımı etkili olacak. Hafta içi 21 dereceye kadar çıkacağı belirtilen hava sıcaklığının yanı sıra Sahra Çölü’nden kırmızı kum fırtınası beklendiği duyuruldu.

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KONUYLA ilgili açıklama yapan DWD görevlisi Sonja Stöckle, ilkbaharın Almanya’ya önceki yıllara göre daha erken geldiğini belirterek hava sıcaklığının gelecek günlerde ortalama orak 17 derece seviyesinde olacağını belirtti. Bazı bölgelerde hafif yağış beklendiğini kaydeden Stöckle, yağmurla birlikte Sahra Çölü’nden gelecek kızıl kum taneciklerinin etkili olacağını söyledi. Akşam saatleri ve geceleri havanın soğuyacağını belirten Stöckle, güneş ışınları ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını vurguladı. Kırmızı kum yağmurlarının ise daha çok güney bölgelerinde etkili olacağı belirtilirken, yerlerin kızıla boyanması dışında insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmayacağına dikkat çekildi.

 

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#Almanya Meteoroloji Dairesi#Almanya'ya Sahra Sıcakları Geliyor#AVRUPADAN HABERLER

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