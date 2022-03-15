Sahra sıcakları geliyor

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KONUYLA ilgili açıklama yapan DWD görevlisi Sonja Stöckle, ilkbaharın Almanya’ya önceki yıllara göre daha erken geldiğini belirterek hava sıcaklığının gelecek günlerde ortalama orak 17 derece seviyesinde olacağını belirtti. Bazı bölgelerde hafif yağış beklendiğini kaydeden Stöckle, yağmurla birlikte Sahra Çölü’nden gelecek kızıl kum taneciklerinin etkili olacağını söyledi. Akşam saatleri ve geceleri havanın soğuyacağını belirten Stöckle, güneş ışınları ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını vurguladı. Kırmızı kum yağmurlarının ise daha çok güney bölgelerinde etkili olacağı belirtilirken, yerlerin kızıla boyanması dışında insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmayacağına dikkat çekildi.