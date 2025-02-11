Sahipsiz hayvanlar için İzmir’de barınak kurdular

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Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah Nihal Yıldırım, belediyede yönetici kardeşi Yasemin Yıldırım ve arkadaşı sürücü eğitmeni Filiz Demir, çalışmalarını Yıldırım kardeşlerin memleketi İzmir’in Ödemiş ilçesine de taşıdı. Hayvansever 3 kadın, Ahrandı mevkisinde 26 bin metrekarelik alana barınak kurup, kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı. Yıldırım kardeşler ve Filiz Demir, 3 personel görevlendirdikleri barınakta hayvanseverlerin desteğiyle 100 hayvanın bakımını üstlendi.

