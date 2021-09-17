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HABERLERAvrupa Haberleri

Şahin ve Türeci’ye fahri doktora

#Uğur Şahin#Özlem Türeci#Onur Madalyası
Şahin ve Türeci’ye fahri doktora

Köln Belediyesi, koronavirüs aşısını geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye onur madalyası takdim etti.

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Köln’de büyüyen Uğur Şahin, belediyenin onur defteri olan ‘Altın Defteri’ imzaladı. Belediyenin onur listesine giren Şahin ve Türeci’ye Köln Üniversitesi tarafından ‘fahri doktora’ unvanı da verildi. Prof. Dr. Şahin törende yaptığı konuşmada, Köln’de hayatında üç şeyin kendisini etkilediğini söyledi: “Bunlardan biri futbol. Her gün Ren çayırlarında oynadım. Futbolda ancak takım olarak kazanabilirsiniz. İkincisi matematik ve doğa bilimleri. Bu konuda en çok Bayan Seulen etkiledi. Ve üçüncüsü Köln’de öğrenci olarak geçirdiğim zamandan etkilendim.” Dr. Özlem Türeci ise Köln’den gelmediğini ancak 20 yıl önce bu şehri tanıyıp sevdiğini kaydederken, “Ben de Uğur gibi şehrin büyüsüne yenik düştüm” dedi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de “Bugün siz olmasaydınız acaba nerede olurduk? Bize umut ışığının parladığı bir pencere açtığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.

Şahin ve Türeci’ye fahri doktora

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Şahin ve Türeci’ye fahri doktora

Şahin ve Türeci’ye fahri doktora

 

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#Uğur Şahin#Özlem Türeci#Onur Madalyası