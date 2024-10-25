Şahan Özgür, Nürnberg’de sevenleri tarafından anıldı

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ANMA töreninde açıklamalarına devam eden baba Halil Sezai Özgür, Nürnberg Mahkemesi Başkanı Markus Bader ve savcıların titiz çalışmalarıyla, 136 kişinin ifadesini alarak Mert Akın’ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını ve Alman adaletinin güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını söyledi. Ayrıca, Mert Akın’ın kaçmasına yardımcı olanlar, saklayanlar ve ona silah temin edenlerin de cezalandırılması için avukatlarıyla birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirtti. “Bu olayda suça karışan kim varsa gereken cezayı çeksin istiyoruz” diyerek adalet çağrısında bulundu. Şahan Özgür’ün anıldığı tören, acılı ailenin ve arkadaşlarının adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki umutlarını bir kez daha dile getirmeleriyle sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya genelinde büyük yankı uyandıran olay, 24 Ekim 2022’de Nürnberg Süd bölgesinde gerçekleşmişti. Mert Akın, Türkiye’den önce Ukrayna’ya, oradan da Nürnberg’e gelerek, bilinmeyen bir sebeple Manisalı hemşerisi Orhan Aktaş’ı (35) yaraladıktan sonra Şahan Özgür’ü öldürüp kaçmıştı. Nürnberg polisinin geniş çaplı araştırmaları sonucunda, Akın, İtalya’nın Rimini kentindeki bir otelde yakalanarak adalete teslim edilmişti. Yoğun güvenlik önlemleri altında, Hitler subaylarının yargılandığı tarihi Nürnberg Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, kasten adam öldürmeden suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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