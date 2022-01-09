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Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

#Porto, Estroil#Sergio Conceiçao#Francisco Conceiçao
Sahalarda ender görülen olay Babası 87de oyuna aldı, 89da galibiyeti getiren golü attı

Portekiz Ligi'nde futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki futbolcu 2 dakika sonra ise galibiyeti getiren golü attı.

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Sahalarda ender görülen olay Babası 87de oyuna aldı, 89da galibiyeti getiren golü attı
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Ev sahibi Estoril, ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı. 49'da durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

İKİ DAKİKADA GALİBİYETİ GETİRDİ
Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki oyuncu, 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sahalarda ender görülen olay Babası 87de oyuna aldı, 89da galibiyeti getiren golü attı
İLK GOLÜNÜ ATTI
Francisco Conceiçao, Estoril deplasmanında Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.
Sahalarda ender görülen olay Babası 87de oyuna aldı, 89da galibiyeti getiren golü attı
OĞLUNA 12 MAÇTA GÖREV VERDİ
Teknik Direktör Conceiçao, bu sezon oğluna 12 maçta süre verdi. Sadece bir kez ilk 11 başlayan genç oyuncu, alt yaş milli takımlarda ülkesinin formasını başarıyla terletiyor.

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#Porto, Estroil#Sergio Conceiçao#Francisco Conceiçao

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