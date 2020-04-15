'Sahada kameraların olması yeter'

RB Leipzig'in 24 yaşındaki golcüsü Werner, mart ayının ortalarında önce seyircisiz oynanması planlanan ve daha sonra iptal edilen Freiburg maçına nasıl hazırlandıklarını da anlattı. Yıldız futbolcu “Seyircisiz maça alışmak için ekstra boş tribünlerin önünde antrenman yaptık. Antrenman bittikten sonra duşa girdiğimiz sırada karşılaşmanın iptal edildiğini öğrendik” dedi. Freiburg ile lig maçı iptal edilen RB Leipzig üç gün sonra ise dolu tribünler önünde Tottenham ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Alman milli takımı formasını şimdiye kadar 29 kez giyen Werner, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesiyle ilgili ise “Yeni jenerasyon olarak bizler daha iyisini yapmak istiyoruz. İyi bir şampiyona oynamak için hazırdık. Çok iyi bir takım kadrosu var. Kadrodaki futbolcular birbirini iyi tamamlıyor” sözleriyle Alman milli takımının gelecek yıl da olsa şampiyonanın favorisi olduğunun mesajını verdi.