Saha yerine caddede hız yaptı, ehliyeti kaptırdı

DAHOUD, Temmuz 2018’de hız sınırının saatte 50 kilometre ile sınırlandırıldığı caddede 108 kilometre hız yaparken radara yakalanmıştı. Hakkında dava açılan Dahoud’a hâkim ayrıca 280 Euro para cezası da kesti. Duruşmalara katılmayan futbolcunun mahkeme masraflarına yaptığı itirazı da kabul edilmedi. Hâkim, Dahoud’un avukatının mazeret olarak futbolcunun sakatlığını göstermesini de reddetti. Suriye’den Almanya’ya sığınan mülteci ailenin oğlu olan Dahoud, çeşitli kademelerde 34 kez Alman milli takım forması giydi, 4 gol attı. Mönchengladbach ve Dortmund formasıyla şimdiye kadar 110 kez Bundesliga’da sahaya çıkan Dahoud’un bu maçlarda 4 golü bulunuyor. Orta sahada tekniğinin yanı sıra mücadele gücüyle dikkati çeken genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.