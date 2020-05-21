Sağlıkta yabancı yatırımcıya sıkı stratejik denetim

DIŞ Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği’nde (AWW) yapılan değişiklikle, Alman hükümeti AB dışındaki bir yatırımcının Alman sağlık şirketinde en az yüzde 10 hisse alması durumunda müdahale edebilme hakkı kazanarak satın almayı veto etme olanağına sahip olacak. Mevcut durumda, yatırımcıların bir Alman sağlık şirketinde en az yüzde 25 hisseye sahip olması durumunda Alman hükümeti müdahale edebiliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yönetmelikte yapılan güncelleme ile federal hükümetin sağlık sektöründeki kritik şirketlerin satın alınmasının farkında olacağını ve satın almayı kontrol edebilmesini sağlayacağını belirtti. Altmaier, korona krizinin, Almanya ve Avrupa’daki tıbbi bilgi birikiminin ve üretim kapasitelerinin nasıl önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, aynı zamanda değişiklik Almanya’da işleyen bir sağlık sisteminin sürdürülmesine önemli bir katkı sağlayacağını savundu.