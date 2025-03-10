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Sağlıkta reform şart

Güncelleme Tarihi:

#Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Sağlıkta reform şart
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:50

Almanya’da uzmanlar, sağlık sisteminde köklü bir reforma gidilmesinin kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.

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Hastane giderlerinin, ilaç fiyatlarının büyük ölçüde artmasına paralel olarak hastalık sigortası ve bakım sigortası primlerinin de büyük ölçüde yükseltildiğine dikkat çekilirken, bu gelişmelerin kısa bir süre sonra Almanya’da sağlık sistemini çıkmaza sürükleyeceği vurgulandı. Almanya’nın önde gelen ekonomi uzmanları, özellikle ilaç fiyatlarındaki sistematik artışın engellenmesi için hükümetin devreye girerek kalıcı önlemler almasını istediler. Hastalık kasalarının paraları çarçur ettiklerine ve anlamsız yere para harcadıklarına dikkati çekerken, hastalık kasaları, hastaneler ve yerel muayenehaneler arasında bir ağ oluşturulmasını gündeme getirdiler. Ekonomi uzmanları aynı zamanda, Almanya’da ortalama yaşam süresinin sistematik olarak artmakta olduğunu hatırlatırken, şu anda 67 olan emeklilik yaşının en geç 2031 yılında yükseltilmesini önerdi.

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Sağlıkta reform şart
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

BAKIM KASASI-SİGORTASI İFLASTA
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, devlet destekli bakım kasalarının-sigortalarının iflasın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Ödeme sıkıntısı çeken bakım kasalarına devletin yardım ettiğini belirten Lauterbach, ödemelerin her geçen yıl büyük çapta artması nedeniyle bunun uzun süre devam edemeyeceğini söyledi. Giderlerin artması yüzünden bireylerin ödediği bakım sigortası priminin de son yıllarda büyük ölçüde arttığını ifade eden Bakan Lauterbach, yaşlı insanların çoğunun ödeme güçlüğü çektiğini dile getirdi.
Almanya genelinde devlet destekli hastalık sigortaları bünyesinde 95 farklı bakım kasası bulunduğu ve her birinin de primlerini kendilerinin belirlediği açıklandı.

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#Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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