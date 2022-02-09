Sağlıkta göçmenler, Almanlar kadar bilgili!

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ALMANYA’da korona salgını kapsamında yaygın olarak göçmenlerin daha fazla aşı karşıtı olduğu bilgisi çeşitli vesilerle gündeme geldi. Göçmenlerin özellikle sağlık alanındaki yetersiz bilgi sahibi oldukları ve bu nedenle aşı yaptırmadıkları zaman zaman siyasiler tarafından da kamuoyu önünde açıklandı. Ancak Köln ve Bielefeld üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma göçmenlerin de en az toplumun çoğu kadar kadar genel sağlık konularında bilgi sahibi olduklarını ve hatta bazı konularda çok daha fazla bilgiye ulaştıklarını ortaya koydu. Yaklaşık 650 bin euro değerindeki araştırmayı Robert Bosch Vakfı finanse etti.

YÜZDE 48’İ YÜKSEK BİLGİYE SAHİP

Araştırma, Türkiye ve eski Sovyetler Birliği’ne bağlı ülkelerden gelen göçmenlerle yapıldı. Araştırma kapsamında göçmen kadın ve erkeklerle anket yapıldı. Üniversite bünyesinde daha önce Alman toplumuyla ilgili bu alanda araştırma yürütülürken, ilk kez göçmen kökenlilerin sağlık alanındaki yeterlilikleri araştırıldı. Araştırmada göçmenlerin sağlıklı beslenme, egzersiz, sağlıklı yaşam tarzı ve kalitesi ve genel hastalıklar gibi konularda ne kadar bilgi sahibi oldukları incelendi. Anket yaklaşık bin göçmen ile yapıldı. Buna göre göçmenlerin yüzde 48’i sağlık alanında ‘çok yüksek derecede’ bilgi sahibi. Yüzde 52’si ise daha az veriye sahip. Araştırmayı değerlendiren Bielefeld Üniversitesi’nden Eva-Maria Berens ve Doris Schaeffer, bu oranın Almanlarla yapılan anketle çok benzeştiğini belirtirken, bazı alanlarda ise göçmenlerin daha fazla bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti.

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YÜZDE45’İ İKİ DİLDE BİLGİLENİYOR

Araştırmaya göre, ayrıca göçmen kökenliler sağlık alanındaki bilgilere oldukça açık ve bunu mümkün olduğunca iki dilli olarak takip ediyorlar. Eski Sovyetleri Birliği’ne bağlı ülkelerden Almanya’ya göç edenlerin yüzde 64’ü Almanca’nın yanı sıra Rusça olarak da sağlıkla ilgili bilgi alıyor. Almanya’da yaşayan Türklerin ise yüzde 45’i sağlık alanında iki dilli olarak bilgileniyor. Araştırma, sonradan Almanya’ya gelip iyi derecede Almanca bilmeyenlerin de iki dilli bilgilenmeyi tercih ettiklerini ortaya koydu. Sağlık uzmanı Eva-Maria Berens, Almanya’daki ikinci neslin de iki dilli bilgilenmeyi tercih ettiğini kaydetti. Öte yandan tıpkı Alman toplumunda olduğu gibi göçmen kökenliler arasında da eğitim seviyesi ve sosyal statüsü sağlık alanındaki bilgilendirme konusunda belirleyici faktör.