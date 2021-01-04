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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 04.01.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Sağlıkçılara çağrı: ‘Aşı olun’

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Sağlıkçılara çağrı: ‘Aşı olun’
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Almanya’da sağlık sektöründe çalışanlara aşının zorunlu olması taleplerini reddeden Sağlık Bakanı Jens Spahn, doktor, hemşire ve bakıcılara gönüllü olarak aşı olma çağrısı yaptı.

SPAHN, “Aklın ve dayanışmanın gereği bu. Hem kendi hem de size teslim edilen hastaların korunması için aşı yaptırın Bana da sıra geldiği zaman hemen aşı olacağım” diye konuştu. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre hafta sonuna kadar 238 bin 809 aşı daha verilecek. Almanya, aşı kampanyasında temponun hızlandırılmasını bekliyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) çarşamba günü Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın aşısına onay verecek. Sağlık Bakanı Spahn, bunun yanında İsveç-İngiltere yapımı AstraZeneca aşısına da hızla onay verilmesini umut ediyor.

 

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