Sağlık Vakfı, Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’u konuk etti

BRAUN’un yanı sıra Giessen Valisi Dr. Christoph Ullrich’in de katıldığı davette, Türk-Alman Sağlık Vakfı üyesi doktorlar ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı. Vakfın kurucusu ve yöneticisi Dr. Yaşar Bilgin’in katılamadığı etkinlikte misafirleri yönetim kurulu üyesi Rafet Solak ağırladı. Solak, dünyada son dönemlerde art arda yaşanan krizlerin tüm insanlığı tehdit ettiğini kaydetti. Salgının yanı sıra başta Güney Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında çıkan orman yangınları ve iklim değişikliğinin bölgesel olmadığını belirten Solak, krizlere karşı iş birliğinin önemli olduğunu söyledi. Rafet Solak, ayrıca vakıf olarak salgına karşı başlattıkları aşılama ve bilgilendirme kampanyasını da tanıttı.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ise çok zor bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. Braun, Güney Avrupa’daki yangınlara Almanya’nın yardım ettiğini söyledi. TDG’nin sadece Hessen değil, Almanya genelinde faydalı projeler yaptığını belirten Braun, 26 Eylül’deki seçimlerde kendisinin de tekrar Federal Meclis milletvekili adayı olduğunu belirterek Türk toplumundan da destek istediğini söyledi.