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Sağlık turizminde işbirliği için ilk adım Almanya’da atıldı

#Almanya#Sağlık Turizmi#Avrupadan Haberler
Sağlık turizminde işbirliği için ilk adım Almanya’da atıldı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ticaret Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla sağlık turizmini geliştirmek amacıyla ilk yurt dışı tanıtım ve pazarlama etkinliğini Düsseldorf’ta gerçekleştirdi.

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TİCARET Bakanlığı desteği ile yürütülen, Sağlık Turizmi Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi kapsamında Düsseldorf’ta düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk’un yanı sıra HİSER Projesi’ne katılan 8 kuruluş ve sektör temsilcileri katıldı.

Uzun yıllar sağlık sektöründe profesyonel organizasyon hizmeti sunduklarını belirten B2B Medical Encounters şirketinin yöneticisi Mert Akkök, tanıtım organizasyonuyla ilgili şunları söyledi:

Sağlık turizminde işbirliği için ilk adım Almanya’da atıldı

‘AMAÇ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ YAPMAK’
“Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) HİSER projesi yönetimi tarafından görevlendirildik. Hizmet İhracatçıları Birliği Türkiye’den hizmet ihraç edenlerden oluşan bir meslek birliği. Ticaret Bakanlığı’nın kurallarına tâbi. Bu birliğin içinde sağlık turizmi ile ilgili özel bir birim oluşturuldu. Sağlık turizmi hizmeti veren acentalar, klinikler, hastaneler, sağlık turizmi acentaları, Türkiye’ye yurt dışında hasta getiren bu hizmeti veren kurumlar, bu sağlık turizmi birimine kümelenmesine üye oldular. Dünyanın değişik yerlerinde Türkiye’yi tanıtmak, sağlık sektöründe iş birliği yapmak üzere bu tür etkinlikler düzenlemeye karar verdiler. Bu toplantı onların ilki.

Sağlık turizminde işbirliği için ilk adım Almanya’da atıldı

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PROJE TİCARET BAKANLIĞI HİMAYESİNDE
Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesindeki sağlık turizmi ile ilgili HİSER projesine, Türkiye’den yurtdışına hizmet ihracatına destek olmak için maddi imkânlarla ve uygulamalarla Ticaret Bakanlığı katkı sunuyor. HİSER projesine üye olan hastaneler, klinikler, hizmet sağlayıcılarla buraya, sağlık turizmi konusunda işbirliği yapmak için geldik. Almanya bu anlamda çok önemli bir pazar. Hem Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız hem de Almanlar veya diğer milletlerden insanlar da sağlık turizmi için Türkiye’ye geliyorlar. İşte bunu çoğaltmak daha da geliştirmek için ne yapabiliriz diye yollar arıyoruz. “
Normal seyahat acentaları, sigorta şirketleri, özel sağlık sigortası şirketleri, konuyla ilgili aktörler, doktorlar Türk dernekleri ile bir araya gelip “Sağlık turizmi konusunda nasıl beraber işbirliği yaparız diye bakmak fırsatları konuşup geliştirmek üzere buradayız” diyen Akkök, amaçlarının sağlık sektöründe işbirliği için birbirine ihtiyaç duyabilecek kişileri birbirleriyle buluşturmak ve tanıştırmak olduğnu ifade etti. Almanya ile başlayan tanıtım etkinliklerinin farklı ülkelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

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#Almanya#Sağlık Turizmi#Avrupadan Haberler

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