Sağlık sigortası primlerinde artış

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ALMANYA’nın önde gelen hastalık kasaları, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle sağlık sigortası primlerini yüzde 0.9-1.0 artırma kararı aldığı halde, bazı hastalık kasalarının daha fazla zam yapmayı planladığı belirtildi. Bağımsız Alman Mali Servis Enstitüsü (BFSI) Başkanı Thomas Lemke, “Hastalık kasalarının çoğunun mali durumu tam bir felaket. Tedavi giderlerinin ve ilaç fiyatlarının büyük ölçüde artması nedeniyle kasaları boş. Bu nedenle sağlık sigortası prim oranının şimdiye kadar görülmemiş şekilde artması bekleniyor” dedi.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) da genelde sağlık sigortası primlerinin ortalama yüzde 0.8 artırılması öngörüldüğü halde, birçok hastalık kasasının daha fazla artış yapmak zorunda kalacağına dikkati çekti. Lauterbach, sağlık sisteminde köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.