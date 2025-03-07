Sağlık sigortası primleri arttı

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Bilindiği gibi yılbaşında neredeyse tüm sağlık sigortalarının ek katkı payı yükseldi. Ancak emekliler için bu artış gecikmeli olarak etkisini gösterdi. Mart ayından itibaren emekliler için ek katkı payı yüzde 1.7’den yüzde 2.5’e yükseldi. Almanya Emeklilik Sigortası’na göre standart emekli aylığı, diğer adıyla temel emekli aylığı şu anda aylık 1769.40 Euro seviyesinde. Bu miktar, 45 yıl boyunca emeklilik kasasına düzenli ödeme yapmış ve her zaman ortalama kazanç elde etmiş bir emeklinin, sağlık ve bakım sigortası kesintileri ile vergiler hariç aldığı tutardır. Sağlık sigortası katkı payı, emekli aylığı miktarına göre hesaplandığından, standart emekli maaşı alanlar, katkı üst sınırını aşan gelirleri olan emeklilere kıyasla daha az ödeme yapar.

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KATKI PAYI NASIL HESAPLANIYOR?

Sağlık sigortası katkı payı tüm sigortalar için sabit olan yüzde 14.6’lık genel katkı payı ile her sigorta şirketinin belirleyebileceği ek katkı payından oluşur. Hem genel katkı payı hem de ek katkı payı, emekliler ve emeklilik sigortası tarafından eşit şekilde karşılanır. Hangi sağlık sigortasına üye olunduğuna bağlı olarak emekli maaşı ödemelerinde farklılıklar olabilir. Almanya’nın üç büyük sağlık sigortasında sigortalı olan emekliler için örneğin brüt 1800 Euro üzerinden ödenen emekli aylığı şu şekilde kesintiye uğruyor.

* Techniker Krankenkasse: Toplam katkı payı yüzde 17.05’e göre net emekli aylığı 9 Euro azalıp 1531 Euro’ya düşer.

* Barmer: Toplam katkı payı yüzde 17.89’a göre net emekli aylığı 8 Euro azalıp 1527 Euro’ya düşer.

* DAK: Toplam katkı payı yüzde 17.40’a göre hesaplandığında net emekli aylığı 8 Euro azalıp 1529 Euro’ya düşer.