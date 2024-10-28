Sağlık sigortası primine zam

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İŞ YERİ Hastalık Kasaları (BKK) tarafından yapılan açıklamada, ‘Yurttaş Parası’ ödenen yaklaşık 5.6 milyon kişi için devletin kişi başına ayda 119 Euro sağlık sigortası primi ödediği belirtilirken, bu rakamın normal sigortalıların ödediği 350 Euro’nun çok altında kaldığına dikkat çekildi. Bu yüzden ‘Hastalık Kasaları’ girdisinde meydana gelen yılda yaklaşık 9.2 milyar Euro boşluğun doldurulması için de sağlık sigortası primlerine zammın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

‘DEVLET GÖREVİNİ YAPSAYDI...’

DAK kısa adıyla tanınan Alman Sözleşmeliler Hastalık Kasaları Başkanı Andreas Strom, yeni yıl itibariyle sağlık sigortası prim oranının yüzde 16.3’ten yüzde 17.1’e yükseltileceğini açıklarken, “Şayet hükümet ‘Yurttaş Parası’ ödenenleri için yeterli prim ödemesi yapsaydı, şu anda yüzde 0.8 olarak belirlenen zam oranı yüzde 0.3’ü geçmeyecekti. Devletten parasal yardım alanların yükünü ‘normal vatandaş’ çekiyor. Hükümet üzerine düşen görevi yapsaydı, 1975 yılından bu yana ilk kez olan bu denli yüksek artışa gerek olmayacaktı” dedi.

Almanya’da devlet destekli ‘Hastalık Kasaları’na çalışan herkes için şu anda aylık ücretinin yüzde 16.3 oranında sağlık sigortası primi ödeniyor. Bunun yarısı çalışanların ücretlerinden kesilirken diğer yarısını da iş yerleri üstleniyor.