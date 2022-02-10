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Sağlık sigortalarıyla hükümet arasında ‘aşı kontrol’ü gerilimi

#Almanya#Sağlık Sigortaları#AVRUPADAN HABERLER
Sağlık sigortalarıyla hükümet arasında ‘aşı kontrol’ü gerilimi

Mart ayında Meclis’te oylanması beklenen aşı zorunluluğu yasasıyla ilgili tartışmalar yasa daha gelmeden bitmek bilmiyor. Yeni çıkacak yasada hükümet aşı yaptırmayanların takibini yasal sağlık sigortalarına yaptırmak istiyor. Ancak sağlık sigortaları ‘Aşı zorunluluğunun uygulanması ve kontrolü devletin görevidir’ diyerek karşı çıkıyor.

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YASANIN uygulanma şekliyle ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Yasa taslağında aşı yaptırmayanlara hapis cezası öngörülmüyor. Ancak bunun yerine para cezası getirilmesi yasa taslağında yer alıyor. Koalisyon hükümetinin ise aşı yaptırmayanların takibini yasal sağlık sigortalarına yaptırmak istediği belirtildi. Aşı kontrollerinin sağlık sigortaları tarafından yapılmasının yasada yer almasının bile planlanması, sağlık sigortalarını tepkisini çekti.

‘BİZİM AÇIMIZDAN MANTIKLI’
Bir Alman Sağlık Sigortaları Birliği (GKV), sözcüsü yaptığı açıklamada, sağlık sigortalarının, sigortalıları bilgilendirme ve tavsiye ederek yönlendirme görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylerken, öte yandan ‘Olası bir yasal aşı zorunluluğunun uygulanması ve kontrolü devletin görevidir’ diyerek tepki gösterdi. Ancak SPD Meclis Grubu ikinci Başkanı Dirk Wiese, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada hazırladıkları planı uygulamak istediklerini söyledi. Wiese, “Bu uygulamayı sağlık sigortaları üzerinden yürütmek istiyoruz. Bizim açımızdan bu mantıklı, yasal olarak mümkün ve uygulanabilir” derken, yasa tasarısını en kısa zamanda tanıtacaklarını açıkladı.

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YASA 1 EKİM’DE GEÇERLİ OLACAK
Koalisyon hükümeti adına aşı zorunluluğuyla ilgili yasa taslağı hazırlayan milletvekilleri, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yasayı mart ayının ikinci yarısında Meclis’ten geçirmeyi hedefliyor. Aşı zorunluluğu 18 yaşından itibaren herkesi kapsayacak. Yasa taslağına göre, sağlık sigortalarının üyelerini bilgilendirip, bir internet portalı üzerinden aşı durumunu sorgulayıp bunu kaydetmesi isteniyor. Buna göre sigortalar, aşı yaptırmayanlarla ilgili bilgileri yerel sağlık dairelerine bildirmekle yükümlü olacak. Bunun üzerine ise sağlık daireleri ilgili kişiyi aşı yaptırmaya davet edip gerektiğinde ceza kesebilecek.

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#Almanya#Sağlık Sigortaları#AVRUPADAN HABERLER

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