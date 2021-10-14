Sağlık sigortalarında dev açık

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GVK tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıl için 7 milyarlık ek desteğe ihtiyaç olduğu belirtilirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), sağlık sisteminin stabil kalabilmesi için ek desteklerin yasalarda yer aldığını söyledi. Bakan, sağlık garantisinin devam edebilmesi için parlamento kararlarının maliye bakanlığı ile görüşülüp yürürlüğe sokulacağını dile getirdi.

SAĞLIK POLİTİKALI YÜZÜNDEN

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) ise kasalardaki açığın Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen politikalar nedeniyle ortaya çıktığı eleştirisinde bulundu. Bakan Spahn’ın oldukça pahalıya mal olan sağlık reformlarının vatandaşların sırtına yüklendiğini ileri süren DGB Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel, “Ortaya çıkacak açığı kapatmak yeni kurulacak hükümetin görevi olacak” dedi. Almanya’da resmi sağlık kasalarına federal hükümet tarafından aktarılan ek desteğin yıllık ortalama 14.5 milyar euro dolayında olduğu belirtiliyor. Yeni desteklerle bu rakamın 21 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyor.