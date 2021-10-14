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Sağlık sigortalarında dev açık

#Almanya#Sağlık Sigortası#AVRUPADAN HABERLER
Sağlık sigortalarında dev açık

Almanya’da gelecek yıl sağlık sigorta kasalarının 7 milyar euro açık vermesi bekleniyor. Kamu Sağlık Sigortaları Birliği (GVK) bu yıl içerisinde tahmini 272 milyar euro, gelecek yıl ise 284 milyar euro gider beklendiğini açıklarken, vatandaşlardan kesilen primlere zam gelmemesi için federal hükümetin ek desteğine gerek olduğunu duyurdu.

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GVK tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıl için 7 milyarlık ek desteğe ihtiyaç olduğu belirtilirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), sağlık sisteminin stabil kalabilmesi için ek desteklerin yasalarda yer aldığını söyledi. Bakan, sağlık garantisinin devam edebilmesi için parlamento kararlarının maliye bakanlığı ile görüşülüp yürürlüğe sokulacağını dile getirdi.

SAĞLIK POLİTİKALI YÜZÜNDEN
Almanya Sendikalar Birliği (DGB) ise kasalardaki açığın Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen politikalar nedeniyle ortaya çıktığı eleştirisinde bulundu. Bakan Spahn’ın oldukça pahalıya mal olan sağlık reformlarının vatandaşların sırtına yüklendiğini ileri süren DGB Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel, “Ortaya çıkacak açığı kapatmak yeni kurulacak hükümetin görevi olacak” dedi. Almanya’da resmi sağlık kasalarına federal hükümet tarafından aktarılan ek desteğin yıllık ortalama 14.5 milyar euro dolayında olduğu belirtiliyor. Yeni desteklerle bu rakamın 21 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyor.

 

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#Almanya#Sağlık Sigortası#AVRUPADAN HABERLER

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