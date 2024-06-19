Sağlık sigortalarında açık büyüyor

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GKV Başkanı Doris Pfeiffer, 2025 yılı için yüzde 0.5 ila 0.6 puanlık bir ek mali gereksinim beklendiğini söyledi. Buna henüz bu yasama dönemindeki mevcut projelerden kaynaklanan ek harcamaların dahil olmadığı belirtildi. Sürdürülebilir finansmanın sağlanması için gelir ve harcamalarda köklü reformlar yapılması çağrısında bulunan Pfeiffer, “Artan katkı oranları sarmalı kırılmalıdır” dedi. Sağlık sigortası fonlarının üyeleri için belirlediği ek katkı payı bu yıl için ortalama yüzde 1.7’ye yükseltilmişti. Toplam katkı payı, brüt maaşın yüzde 14.6’sı olan genel oranı da içeriyor. Pfeiffer, harcamalar için her şeyin yolunda gittiğine dair bir işaret olmadığını söyledi. 2024’ün ilk çeyreğinde yardım harcamaları sigortalı kişi başına yüzde 7.1 oranında artmıştı. GKV, yılın tamamı için yüzde 6.5 ve 2025 için yüzde 5.0 ila 5.5 arasında bir artış bekliyor.