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SAĞLIK sorunları ve güncel tedavi yöntemleri konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, pandemi sürecinde çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesinin, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alması için gereklilik olduğu vurgulandı, Kovid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi konuları tartışıldı. Türkiye kökenli doktorları tercih edenlerin genellikle Türkiye kökenli vatandaşların oluşturduğu, bu nedenle de muayenehanelerde yoğunluk yaşandığı belirtildi. Başkonsolos Serdar Deniz, “152 bin Türk vatandaşımızın yaşadığı Nürnberg ve çevresinde görev yapan, kendileriyle gurur duyduğumuz kıymetli doktorlarımızın sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Kovid-19 salgını sürecinde sağlık sektöründe hiçbir insan ayırımı yapmadan fedekârca hizmette bulunmaları takdire değer. Tüm sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. İtina ile saygı göstermemiz gereken kişilerdir” dedi.