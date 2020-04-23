Sağlık çalışanları için ‘İyi ki Varsınız’ projesi

ÖĞLE saatinde North Middlesex Üniversitesi Hastanesi’ne gelen 8 kişilik ekip Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ‘İyi ki Varsınız’ dedi. Aralarında doktor, hemşire ve hasta bakıcılarınında yer aldığı hastane personeline 50 paket sıcak yiyecek, tatlı, ekmek ve su dağıtıldı. Sağlık çalışanları ise bir arada çektikleri fotoğraflarını paylaşarak teşekkürlerini iletti. TÜRK DOKTOR VE HEMŞİRELER KARŞILADI

Kurum başkanı ve diğer görevlilerden Emin Oğur, Mehmet Kayışkanat, Emin Çetinkaya ve Adem Özdemir’in de olduğu yöneticiler, kapıda hastanenin Türkiye kökenli acil servis doktoru Ahmet Pulat ve Türk hemşireler tarafından karşılandı. Dr. Pulat, konuşmasında, “Yaptığınız yardım için North Middlesex Hastanesi adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi. İngiltere Hasene İnsani Yardım Derneği Başkanı Adem Özdemir yaptığı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu süreçte fedakârca çalışmalar yapan sağlık personellerin yanlarında olacaklarını ve Londra’da farklı hastanelerde bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Özdemir ayrıca, bu zor günlerin bir an önce bitmesini tüm insanlık adına temenni ettiklerini dile getirdi. ‘İYİ Kİ VARSINIZ’ PROJESİ

IGMG Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen ‘İyi ki Varsınız’ projesi kapsamında, bu zorlu sürece rağmen hastane, eczane, market gibi kapanması mümkün olmayan yerlerde çalışan vatandaşlara teşekkür edip ikramlarda bulunup bir nebze moral vermek amaçlanıyor. Kurum bu çalışmalarını bölge ve şubelerinin yer aldığı Avrupa, Avusturalya, Kanada ve Amerika’da da sürdürüyor. Proje, korona krizi dönemi boyunca sürdürülecek.