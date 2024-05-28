‘Sağlık çalışanları göz bebeğimiz!’

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DOKTORLAR buluşmasında Başkonsolos Cebeci şunları söyledi: “Nürnberg’de göreve başlamadan önce, farklı alanlarda çalışan meslek guruplarımızdaki insanlarımızı bir araya getirmeye yönelik bir projem vardı. İlk olarak doktorlarımızı bir araya getirmekle başlattığım projem, farklı sektör gruplarında çalışanları bir araya getirerek devam edecek. Sağlık sektöründe hizmet veren başarılarıyla gurur duyduğumuz doktorlarımız hiçbir insan ayırımı yapmadan gece-gündüz bizler için koşturmakta. Tüm sağlık çalışanlarımız göz bebeğimizdir. İtinayla saygı göstermemiz gereken kişilerdir. Doktorlarımız, yaptığı hizmetleriyle gençlerimize de örnek oluyor.”

BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Birlik ve beraberliğinin önemine de değinen Cebeci, “Burada yaşayan Türk toplumu, sadece kendimize değil birlikte yaşadığımız topluma da katkı sunuyor. Türk toplumu olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Birlik ve beraberliğin bizlere başarıyı da getireceğine gönülden inanıyorum” dedi.

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DOKTORLARIN UYUMA KATKISI BÜYÜK

Cumhurbaşkanlığı ve Bavyera Başbakanlığı tarafından verilen Liyakat Nişanı’yla Nürnberg Belediyesi tarafından vatandaşlık şeref madalyası verilen, Nürnberg’in ilk Türk ortopedist doktoru unvanına sahip olan aynı zamanda spor hekimliği yapan Dr. İsmail Baloğlu ise 1977 yılında Almanya’ya geldiğini ve ihtisasını burada yaptığını, ortopedi uzamanı olarak 1989 yılında Nürnberg’de ilk muayenehanesini açtığını söyledi. Dr. Baloğlu, “Farklı uzmanlık dalında 30’a yakın doktorumuzun burada olması gurur verici. Genç doktorlarımızın bulunması bizlere güç katıyor ve gelecek için çok büyük ümitler veriyor. Almanların sürekli entegrasyon dediği uyuma, her geçen gün sayıları çoğalmakta olan doktorlarımızla farklı meslek guruplarındaki vatandaşlarımızın katkısı büyük. Doktorlarımız ile diğer meslek dallarında sayının artması, başarılı gençlerimizin üniversitelere gidip okuması, Türk toplumunun okumuşlar düzeyinde de temsil edilmesi entegrasyonumuza güç katmakta” diye konuştu.

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DOKTORLARIN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

Sağlık sorunları ve güncel tedavi yöntemleri konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu doktorlar buluşmasında Bavyera Tabipler Birliği (DTM) Başkanı Reşit Demir ise, DTM’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demir, “Bavyera’daki bir grup Alman ve Türk Tıp doktorların bir araya gelmesiyle 2004 yılında kurulan DTM, her sene geleneksel olarak doktorların ve vatandaşların bir ara geldiği Tıp balosu ayrıca insan sağlığı konusunda vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme toplantı düzenlemekte” dedi. Dr. Bahadır Kandemir de, “Devletimizi temsil eden diplomatlarımızın bu tür yaklaşımlar sergileyip yanımızda olduklarını göstermeleri bizleri sevindirip mutlu etmektedir. Birbirimizi yakinen tanıyan doktor arkadaşlarımız arasındaki dostluklar da pekişmekte” açıklamasını yaptı. Buluşmaya katılan bazı doktorlarda, çalışma koşulların yoğunluğu ve özlük hakların iyileştirilmesi ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesi konularından bahsetti. Türkiye kökenli doktorları tercih edenlerin genellikle Türkiye kökenli vatandaşların oluşturduğu, bu nedenle muayenehanelerde yoğunluklar yaşandığı söylendi.