Maskeye bu kadar ihtiyaç varken bakanlık neyi bekliyor?

ALMANYA Sağlık Bakanlığı geçen yılın nisan ayında açtığı ihaleyle maske siparişi verdi. 700’ü aşkın şirketin başvurduğu ihalede 320 şirket ihale şartlarına uygun olarak bakanlıktan maske siparişi almaya hak kazandı. Bu şirketlerden biri de Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan Handan Çelebi’nin ILTS Forwarding Trans&Trade şirketi. Türkiye kökenli iş kadını Handan Çelebi, 25 binden az olmamak kaydıyla üstü açık teklifte 15 milyonu FFP2, 10 milyonu da tıbbi ameliyat maskesi olmak üzere Çin’den toplam 25 milyon maske siparişi için Sağlık Bakanlığı ile yapılan sözleşmeye istinaden sipariş verdi. Gelen 70 TIR maskeyi depolayan Çelebi, nisan ayının sonlarından itibaren teslimat için Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere başladı. Ancak bakanlık, uzun uğraşlar sonucunda sadece 1 TIR maskeyi aldı ve “Depolayacak yerimiz yok” diyerek diğerlerini bekletmeye başladı. Teslim tarihini de sürekli değiştiren Sağlık Bakanlığı, aylardır ne ödeme yaptı, ne de kalan maskeleri aldı. Çin’den getirttiği maskelerin parasını alamayan Handan Çelebi, bunu üzerine bir de kiraladığı depolar için aylardır on binlerce euro ödüyor.

ÇELEBİ: DAVA AÇACAĞIM

Şimdiye kadar 60’ı aşkın şirketin Sağlık Bakanlığı’na dava açtığını belirten Handan Çelebi, şunları söyledi: “Aylardır depo kirası ödüyorum, avukatlara ödediğim binlerce euro ayrı. Ürünü satamıyorum, ürün durduğu yerde değer kaybediyor çünkü bu maskelerin bir son kullanma tarihi var. Üretimden 2 yıl sonrasına kadar kullanım süresi var. Nem olmayan ışık almayan, temiz, havadar depolarda saklanması gerekiyor. Almanya’da acil maske krizinin yaşandığı geçen yılın nisan ayından şu güne kadar ki, artık Almanya’da toplu taşıma araçlarında ve kamusal kapalı mekanlarda FFP2 dediğimiz maskeleri kullanma zorunluluğu getirildi. Yani o dönemde ve şimdi bile böyle bir maske ihtiyacı varken bu kadar değerli bir ürünün ziyan edilmesini anlamak, Federal Sağlık Bakanlığı’nın tavrını anlamak mümkün değil. Çevremde doktor eczacı arkadaşlarımdan maskeye çok ihtiyaç olduğunu duyuyorum. Oysa maskeler burada, sadece ödeme yapılması ve ihtiyaç noktalarına ulaştırılması gerekiyor. Dava dosyamızı hazırladık, avukatımla görüşeceğim ve davamızı açacağız. Maskeleri de bir şekilde piyasaya sunmak zorundayız.”

SİYASİ KRİZE DÖNÜŞECEK

Almanya’da siyasi bir krize dönüşmek üzere olan ve Sağlık Bakanlığı’nın da milyonlarca euro zarara uğramasına neden olacak maske kriziyle ilgili olarak FDP milletvekilleri soru önergesi verdi. Böylesine zor günlerde bu tavrın, işletmelerin devlete karşı güvenini sarsacağı belirtilen önergede, kullanım süresi iki yıl olan bir ürünün neden şimdiye kadar alınmadığı, ödemesinin yapılmadığı, sözleşmeye aykırılık, ürün standartlarında sorun olup olmadığı, başka şirketlerle de hukuki sorun yaşanıp yaşanmadığı gibi süreçle ilgili konularda bilgi verilmesi istendi.