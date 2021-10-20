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HABERLERAvrupa Haberleri

Sağcı yayınevini protesto edip kitap fuarından çekildi

#Almanya#Frankfurt Kitap Fuarı#Jasmina Kuhnke
Sağcı yayınevini protesto edip kitap fuarından çekildi

Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı’nda siyahi yazar Jasmina Kuhnke, fuarda aşırı sağcı bir yayınevine de stand açma imkânı verilmesini protesto ederek, ‘Schwarze Herzen-Kara Yürek’ adlı son romanının tanıtımını iptal etti.

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YAZAR Kuhnke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kişisel kaygılar bir yana, nazilere kendilerini göstermeleri için alan vermeyi tahammül edilemez buluyorum. Naziler, en geç 1933’ten beri, onlardan haber almadığımızdan bu yana ne söylüyor?” diye yazdı. Kuhnke’nin protesto ettiği aşırı sağcı yayınevinin ‘Jungeuropa-Genç Avrupa’ olduğu belirtildi. Fuar alanında 3.1 salonunda stand açacak olan yayınevinin 2019’da da katılımı tepki çekmişti.

Sağcı yayınevini protesto edip kitap fuarından çekildi
‘YAPAMAYIZ VE İSTEMİYORUZ’
Fuar yönetimi, ırkçılığa tahammül göstermeyeceklerini ancak düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirmeyeceklerini belirtti. Fuar yöneticisi Juergen Boos, aşırı sağcı yayınevine yönelik yaptığı açıklamada neden engellemediklerini “Yapamayız ve istemiyoruz. Kitap fuarı ifade özgürlüğünü temsil eder. Ve bana uymayan görüşleri dışlayamam. Biz küratörlükle şekillenmiş bir etkinlik değiliz. Ne yazık ki, çürük elmalara da katlanmak zorundayım” dedi.

‘DİLEĞİMİZ HER ZAMAN BİR DİYALOG OLMASI’
Boos, yazar Kuhnke’nin protesto ederek fuardan çekilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Boos, “Dileğimiz, her zaman bir diyalog olması. Bu mümkün değilse en azından sahneye çıkıp ‘Bak bu insanlarla bir sorunum var’ demeli. Şu soruyu da her zaman sorabilirsiniz. ‘Neden buradalar?‘ Bence boykotlar her zaman yanlıştır. Ama onları anlayabiliyorum” dedi. Ancak yazar Kuhnke bu açıklamaya da tepki gösterirken, “Irkçılık ve Yahudi düşmanlığı bir fikir değildir” diye açıklama yaptı.

 

 

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#Almanya#Frankfurt Kitap Fuarı#Jasmina Kuhnke

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