Sağcı yayınevini protesto edip kitap fuarından çekildi

Haberin Devamı

YAZAR Kuhnke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kişisel kaygılar bir yana, nazilere kendilerini göstermeleri için alan vermeyi tahammül edilemez buluyorum. Naziler, en geç 1933’ten beri, onlardan haber almadığımızdan bu yana ne söylüyor?” diye yazdı. Kuhnke’nin protesto ettiği aşırı sağcı yayınevinin ‘Jungeuropa-Genç Avrupa’ olduğu belirtildi. Fuar alanında 3.1 salonunda stand açacak olan yayınevinin 2019’da da katılımı tepki çekmişti.

Fuar yönetimi, ırkçılığa tahammül göstermeyeceklerini ancak düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirmeyeceklerini belirtti. Fuar yöneticisi Juergen Boos, aşırı sağcı yayınevine yönelik yaptığı açıklamada neden engellemediklerini “Yapamayız ve istemiyoruz. Kitap fuarı ifade özgürlüğünü temsil eder. Ve bana uymayan görüşleri dışlayamam. Biz küratörlükle şekillenmiş bir etkinlik değiliz. Ne yazık ki, çürük elmalara da katlanmak zorundayım” dedi.

‘DİLEĞİMİZ HER ZAMAN BİR DİYALOG OLMASI’

Boos, yazar Kuhnke’nin protesto ederek fuardan çekilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Boos, “Dileğimiz, her zaman bir diyalog olması. Bu mümkün değilse en azından sahneye çıkıp ‘Bak bu insanlarla bir sorunum var’ demeli. Şu soruyu da her zaman sorabilirsiniz. ‘Neden buradalar?‘ Bence boykotlar her zaman yanlıştır. Ama onları anlayabiliyorum” dedi. Ancak yazar Kuhnke bu açıklamaya da tepki gösterirken, “Irkçılık ve Yahudi düşmanlığı bir fikir değildir” diye açıklama yaptı.