Sağcı yayınevini protesto edip kitap fuarından çekildi

YAZAR Kuhnke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kişisel kaygılar bir yana, nazilere kendilerini göstermeleri için alan vermeyi tahammül edilemez buluyorum. Naziler, en geç 1933’ten beri, onlardan haber almadığımızdan bu yana ne söylüyor?” diye yazdı. Kuhnke’nin protesto ettiği aşırı sağcı yayınevinin ‘Jungeuropa-Genç Avrupa’ olduğu belirtildi. Fuar alanında 3.1 salonunda stand açacak olan yayınevinin 2019’da da katılımı tepki çekmişti.
‘DİLEĞİMİZ HER ZAMAN BİR DİYALOG OLMASI’
Boos, yazar Kuhnke’nin protesto ederek fuardan çekilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Boos, “Dileğimiz, her zaman bir diyalog olması. Bu mümkün değilse en azından sahneye çıkıp ‘Bak bu insanlarla bir sorunum var’ demeli. Şu soruyu da her zaman sorabilirsiniz. ‘Neden buradalar?‘ Bence boykotlar her zaman yanlıştır. Ama onları anlayabiliyorum” dedi. Ancak yazar Kuhnke bu açıklamaya da tepki gösterirken, “Irkçılık ve Yahudi düşmanlığı bir fikir değildir” diye açıklama yaptı.
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