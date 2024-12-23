Sağcı Weidel, Merz’i solladı

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18-19 Aralık’ta yapılan kamuoyu yoklamasında, başbakanın doğrudan seçilmesi halinde seçmenlerin yüzde 24’ünün Alice Weidel’e, yüzde 20’sinin Friedrich Merz’e, yüzde 15’inin SPD’li Olaf Scholz’a ve yüzde 14’ünün de Yeşiller Partisi’nin adayı Robert Habeck’e oy vermeyi düşündüğü belirlendi. Weidel ve Merz’e destek doğu ve batıda farklı oldu. Batıda Weidel’e destek yüzde 22 olurken doğuda ise yüzde 36’ya çıktı. Merz’e oy vermek isteyenlerin oranı batıda yüzde 22, doğuda ise yüzde 16 oldu. 18-29 yaş grubunun yüzde 12’sinin Merz’i, yüzde 23’ünün ise Weidel’i başbakan olarak görmek istediği belirlendi. Aynı kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 32, AfD’nin yüzde 20, SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in yüzde 12, BSW’nin yüzde 8, FDP’nin yüzde 5 ve Sol Parti’nin de yüzde 3 oy alacağı kaydedildi.

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PISTORIUS İLK SIRAYI BIRAKMIYOR

Alman devlet televizyonu ZDF adına Seçim Araştırma Grubu tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında da CDU/CSU’nun yüzde 31, AfD’nin yüzde 19, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 14, BSW’nin yüzde 5, Sol Parti’nin yüzde 4 ve FDP’nin yüzde 3 oy alacağı ortaya çıktı. Almanya’da en sevilen politikacılar sıralamasında ise SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius aylardır yer aldığı ilk sırayı korudu. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ikinci, Sahra Wagenknecht (BSW) üçüncü, Friedrich Merz dördüncü, Alice Weidel beşinci sırada yer aldı. Şansölye Olaf Scholz ile Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck ise ilk 10’da yer bulamadı.