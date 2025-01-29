Sağcı siyasete karşı yeni gösteri!

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SPD gençlik teşkilatı Jusos ve Yeşiller gençlik teşkilatı Grüne Jugend gibi gençlik organizasyonlarının çağrısıyla gerçekleşen gösteriye birçok farklı sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Polisin açıklamasına göre gösteriye yaklaşık 240 kişi katıldı. Yetkililer, gösterinin barışçıl bir şekilde geçtiğini belirtti. Gösteriye katılan Jusos Genel Başkanı Phillip Türmer, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “CDU, büyük bir siyasi tabu ihlali yapıyor. İlk kez AfD’nin desteğiyle çoğunluk sağlayarak bir yasa tasarısını Meclis’e sunacak” dedi. Türmer, demokraside antidemokratlarla iş birliği yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “CDU’nun bu tabuyu genel seçimlerden önce bozması korkutucu. Friedrich Merz, çoğunluğun nereden geldiğinin onun için önemli olmadığını açıkça belirtti. Sanırım bu noktada sinirlerine hakim olamadı” ifadelerini kullandı. Geçen cumartesi günü de on binlerce kişi Berlin’deki Brandenburger Kapısı önünde sağcı yükselişe ve demokrasiye yönelik tehditlere karşı büyük bir gösteri düzenlemişti. “Lichtermeer” adı verilen bu gösteride, AfD ve diğer sağcı partilerin Avrupa’daki yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına ve teknoloji milyarderi Elon Musk’ın etkisine karşı protesto yapıldı.