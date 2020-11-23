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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...

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Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...
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Almanya’nın Bonn kenti yakınlarındaki 25 bin nüfuslu Meckenheim’da bir kişi, dün gece sokakta silahla rastgele ateş etmeye başladı. Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

SİLAHLI kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de ateş açınca, takviye güç olarak gelen özel tim, kendileriyle de çatışmaya giren silahlı kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi. Polis sözcüsü Frank Piontek, “Meslektaşlarımız olay yerine ulaştığında onlara da ateş etti. Onlar da karşılık verdi” dedi. Çatışmada eline isabet eden kurşunla yaralanan bir polis memuru hemen ameliyat edildi. Özel tim tarafından öldürülen silahlı kişinin kimliği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...

Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...

Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...

 

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