Sağa, sola ateş ediyordu... Özel tim...

SİLAHLI kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de ateş açınca, takviye güç olarak gelen özel tim, kendileriyle de çatışmaya giren silahlı kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi. Polis sözcüsü Frank Piontek, “Meslektaşlarımız olay yerine ulaştığında onlara da ateş etti. Onlar da karşılık verdi” dedi. Çatışmada eline isabet eden kurşunla yaralanan bir polis memuru hemen ameliyat edildi. Özel tim tarafından öldürülen silahlı kişinin kimliği hakkında bir açıklama yapılmadı.



