‘Sağa muazzam bir kayma var’

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Özoğuz, Ramazan ayında, toplu iftarların birçok gayrimüslimler için popüler bir etkinlik haline geldiğini, özellikle bu dönemlerde daha da önemli hale geldiğini aidiyet, kimlik ve toplumsal uyum gibi soruların giderek daha da kuvvetlendiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Özoğuz, “İslam Almanya’ya aittir” diyen Alman Cumhurbaşkanının sözlerinden sonra kendisine karşı yapılan en sert kampanyaları hatırlatarak “Ama, Müslümanların Almanya’ya ait olduğunu söylemeliydi” dedi. Özoğuz DİTİB’in Köln Ehrenfeld genel merkezinde verilen iftar yemeğindeki konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yıl geçtikçe, yalnızca yeni federal eyaletlerde değil, özellikle çarpıcı biçimde, ülkemizin güneyinde ve güneybatısında da çok belirgin bir şekilde sağa doğru muazzam bir kayma yaşıyoruz. Bu, yalnızca göçü bir bütün olarak değil, aynı zamanda Almanya’daki milyonlarca Müslümanın gerçek yaşamını da sorgulatıyor. Ne kadar farklı olsalar da burada mesele kişinin kendi dindarlığından ziyade Müslüman olmanın dışarıdan nasıl algılandığıdır. ‘Yabancı’ korkusu, dinin, özellikle İslam’ın göçmenlere karşı sadece sağcı ve popülist partiler tarafından değil, her kesim tarafından kışkırtılan öfke kaygı vericidir.”



‘MANHEİM SALDIRISI HEPİMİZİ SARSTI’

Özoğuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Federal seçimler artık geride kaldı, ancak son birkaç haftadır yaşanan tartışmalar ve olaylar hâlâ yankılanıyor. Seçimden hemen önce ve şimdi de pazartesi günü Mannheim’da, yaklaşık bir yıl önce genç bir polis memurunun hayatını kaybettiği yere çok yakın bir yerde gerçekleşen saldırılar hepimizi derinden sarstı. Açık toplumumuzun ne kadar savunmasız olduğunu gösterdiler. Gazetecilerin ve tabii ki savcıların da bir saldırganın “İslam”a atfedilip atfedilemeyeceğine baktığı bir toplum haline geldik mi? O zaman sebep ve isnat açıkça ortaya çıkıyor. Ne kadar saçma ve tehlikeli bir gelişme. Ancak bunun bir de diğer tarafı var: Sokaklardaki protestolar, aşırı sağcılığa ve dışlanmaya karşı gösteriler, toplum genelindeki dayanışma ifadeleri; açık, çeşitli ve daha dürüst bir toplum için mücadele eden geniş bir çoğunluğun olduğunu gösteriyor. Ve bu gerçeğin bir parçası da şu: Görünen o ki, sağcı aşırılıkçılara oy veren genç Müslümanlar da var. Belki de ülkemizdeki çok sayıda mülteciden rahatsız olan diğer insanlardan uzaklaşmak istiyorlar. Gelecek gençlerin elinde ve federal seçim bize düşünmemiz gereken çok şey sunuyor. Demokrasiyi, özgür toplumu esas olarak yaşlılar savunuyorsa bu iyi değildir.”

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‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM’

Özoğuz, gençlerin, özellikle de göçmen kökenlilerin oy kullanması için her yerde kampanya yürüttüğünü, kendisine 18 yaşında oy kullanmasına izin verilmediği için “Siyasi hayatım boyunca daha iyi vatandaşlık fırsatları ve çifte vatandaşlık için mücadele ettim. Gelecekte de her ikisini de savunmaya devam edeceğim” dedi.

