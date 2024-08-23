Sağ şiddetin motoru AfD

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ALMANYA’da eylül ayında doğu eyaletlerinde seçimler yapılacak. Gözler aşırı sağcı parti AfD’nin alacağı oy oranına çevrilirken, aşırı sağ tehditle ilgili açıklanan son rakamlar da ürküttü. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Almanya’da 2024’ün ilk yarısında aşırı sağcı suçlar rekor seviyeye ulaştı. İçişleri Bakanlığı’nın, Sol Parti Federal Meclis milletvekili Petra Pau’nun soru önergesine verilen yanıta göre, 2023’ün ilk yarısında 6 bin 992 aşırı sağcı suç işlenirken, 2024’ün aynı döneminde bu sayı 9 bin 802’ye çıktı. Bunun ‘şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı’ olduğu belirtildi. Pau, kayıtlı olmayan vakaların da olduğunu belirterek bu rakamların gerçekte daha yüksek olabileceğini söyledi. Binlerce vaka arasında Nazi sembollerinin duvarlara çizilmesi ve Nazi sloganlarının atılması gibi suçlar da bulunuyor.



Frankfurter Rundschau gazetesine demeç veren Pau, “Kayıt dışı kalan vakaların sayısının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz” dedi. Ayrıca sosyal medyada ve parlamentolarda artan nefret söylemi ve ‘insan düşmanlığının’ sokaklara yansıdığını belirten Pau, ‘AfD ve onun yeni sağcı ideolojisinin bir motor olarak aşırı sağcı şiddete hizmet ettiğini’ söyledi. Ancak, aşırı sağcı motivasyonla işlenen şiddet suçlarının sayısı geçen yılla kıyaslandığında sabit kaldı. Aşırı sağcıların işlediği suçlar arasında, propaganda, hakaret, halkı kışkırtma, tehdit, mala zarar verme ve tahkir yer aldı. Aynı dönemde aşırı sağcıların, adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, şantaj, kundaklama, polise mukavemet gibi toplam 318 şiddet olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu olaylarda 166 kişi yaralandı.Frankfurter Rundschau’nun haberine göre, aşırı sağcı suçların en fazla görüldüğü eyalet Saksonya oldu. 2024’ün ikinci çeyreğinde bu eyalette 600’den fazla aşırı sağcı suç kaydedildi. Pau, Saksonya’nın yanı sıra Thüringen ve Brandenburg’daki yaklaşan eyalet seçimleri nedeniyle endişelerini dile getirdi.