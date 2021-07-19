Sağ popülist AfD’de, aşırı sağ sıkıntısı

AfD Eş Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Jörg Meuthen, 2015’te parti bünyesinde kurulan ve aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından faaliyetlerinin izlenmeye başlanması üzerine kâğıt üzerinde yasaklanan ‘Flügel’e (Kanat) yakın oldukları bilinen adayların partiye zarar verdiğini söyledi. “O adaylar benim dostum olamaz” diyen Meuthen, AfD’nin ülke genelinde izlenmesinin engellenmesi için daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Jörg Meuthen, AfD Eş Başkanı Tina Chrupalla’nın kısa bir süre önce Rusya Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine gidip tebliğ sunmasını da eleştirdi: “Chrupalla’nın bu davranışı akıllıca değildi. Sunduğu tebliğin içeriği de öyle.” Alman İkinci Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Jörg Meuthen, yaşanan sorunlar nedeniyle daha önceki dönemlerdeki Eş Başkanlar Bernd Lucke ve Frauke Petry gibi kendisinin de AfD’yi terk edip etmeyeceği sorusuna ise, “Her şeyi bırakıp gitmek benim tarzım değil” yanıtını verdi.

AfD’nin ülke genelinde faaliyetlerinin Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesini engellemek için partinin açtığı davanın Köln İdari Mahkemesi’nde yaz tatili sonrası devam edeceği belirtildi.