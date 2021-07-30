‘Sadece seçim zamanı değil, her zaman dinleyin’

TOPLANTIDA kısa bir konuşma yapan UID Başkanı Yılmaz Deliduman, “Uzun yıllar burada yaşayan ve kazandıkları vergilerini buraya veren vatandaşlarımızın sorunları ve onların çözümü konusunda hangi siyasi parti gereken duyarlılığı gösterirse, seçimlerde bizlerden beklediği oyu alır. Bu nedenle, seçimlerde gösterilen adaylar, sadece sandık zamanı değil, sürekli bizleri aklına getirmemelidir” dedi. İmar dairesi, göçmenlerin sorunlarıyla ilgilen yabancılar dairesi ve belediye hizmetleri gibi bazı resmi dairelerde işlemlerin çok ağır ilerlediğini belirten Deliduman, küçük işletmelerin pandemide yaşadığı maddi sorunların arttığına dikkati cekti. Yabancı kökenli işletme sayısının azalmaya başladığını kaydeden Deliduman, “Nürnberg’in önde gelen spor kulüplerinden Türkspor’un saha sorunları senelerce çözülmedi. Belediyelere büyük katkısı olan küçük işletmeler. belediye ve devlet tarafından daha çok desteklenmeli. Alman siyasilerin Türk toplumuyla daha sık bir araya gelerek son zamanlarda Türkiye ve Almanya hükümetlerinin olumlu atılan adımlarının devamı olarak burda yaşayan vatandaşlarla ilişkilerin daha sıcak bir ortama doğru yürümesinin sağlanması gerekir” diye konuştu. Toplantıya, CSU federal milletvekili Michael Frieser, CSU Bavyera milletvekili Jochen Kohler, Nürnberg CSU Belediye Meclis Üyesi Helmine Buchsbaum, Uluslarası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, UID Bölge Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkanı Orhan Orhan, UID Nürnberg Şuba Başkanı Salim Elcivan, Nürnberg Türk İnsiyatif Grubu (TİN) sözcüsü İsmail Akpınar, Nürnberg’deki bazı iş insanları, esnaflar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘HİZMETTE İNSAN AYRIMI YAPILAMAZ’

CSU Federal milletvekili ve aynı zamanda Nürnberg, Fürth, Schwabach CSU Bölge Başkanı Michael Frieser ise şunları söyledi: “Sorunları en iyi esnaflar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle birlikte vatandaşlar biliyor. Bu nedenle, esnafın, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin görüşlerini çok önemsiyoruz. Bize yansıtılan sorunların kısa zamanda çözümü için çaba sarf edeceğiz. CSU’lu Belediye Başkanı’na da bana iletilen bu sorunları aktaracağım. Almanya ekonomisine katkısı büyük olan küçük ve orta sermayeli aile şirketleri olarak bilinen ticari kuruluşların dikkate alınması gerekir. Etnik kökene bakmadan, insan ve partili ayırımı yapmadan birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sorunların çözümü konusunda Nürnberglilere hizmet vermeye devam edeceğiz.”