Sadece refatsiz çocuklar alınacak

BAKAN Seehofer, mülteci politikalarından sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile telekonferans yoluyla yaptığı ortak basın toplantısında Moria mülteci kampında meydana gelen büyük yangından sonra ortaya çıkan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Almanya ile birlikte 10 AB üyesi ülkenin refakatsiz olan 400 kadar çocuğu ilk etapta aralarında paylaşacağını söyleyen Seehofer, “Büyük bölümünü Almanya ve Fransa kabul edecek. Daha fazla üye ülkenin de mülteci çocukları almaları konusunda görüşmeler sürüyor” dedi. Varılan uzlaşma gereği Almanya’nın ilk etapta 100 ila 150 küçük çocuğu kabul edeceğini belirten Seehofer, benzer sayıda refakatsiz çocuğu Fransa’nın da alacağını kaydetti.





YERİNDE YARDIM EDİLMELİ

Mültecilere yerinde yardım etmenin doğru olduğunu ve Yunanistan’dan gelen ihtiyaç listesinin karşılanması için Alman yardım kuruluşlarının yoğun çalıştığını belirten Seehofer, “Konaklama sorunu hızlı bir şekilde çözülüyor. Yunanistan’la yakın koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Avrupa olarak ortak bir sığınmacı politikası için mücadele veriyorum. Bizi uzun süre meşgul edecek muazzam boyutlarda bir mülteci sorunuyla karşı karşıyız” dedi. Margaritis Schinas ise AB’nin Midilli Adası’nda yeni bir mülteci kampı kurmak için hazır olduğunu söyledi. Yeni kampın yönetiminde AB’nin daha fazla sorumluluk üstlenmek istediği ifade eden Schinas, kampın ne zaman kurulacağına ilişkin ise bir tarih vermedi.





NE OLMUŞTU?

3 bin kişi kapasiteli Moria Kampı’nda yaklaşık 13 bin mülteci barınıyordu. Çarşamba günü çıkan büyük yangın sonrası kamp tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Yunanistan uçak ve gemilerle başta çocuklar olmak üzere bazı mültecileri ana karaya taşımıştı. Kampta çıkan koronavirüs vakalarından sonra karantina uygulamasının başlanacağını duyan mültecilerin yangın çıkardığı düşünülüyor.