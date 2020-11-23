Sadece KRV’de şimdiye kadar 72 bin 711 öğrenci....

13 okulun karantina nedeniyle kapatıldığı eyalette, öğrencilerin yüzde 95.4’ünün sınıflarında yüz yüze eğitim aldığı kaydedildi. Öte yandan KRV eyaletine Almanya dışından gelen ve daha önce uygulamaya sokulan yolculara karantina mecburiyeti kaldırıldı. Münster’deki Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, KRV eyaletinin korona ile ilgili ülkeye giriş yönetmeliğindeki riskli bölgelerden dönen yabancılar için karantina şartını geçici olarak kaldırdı. Mahkeme, İspanya’nın Ibiza adasından Tenerifa adasına giden ve oradan da Almanya’ya dönen bir yolcunun şikâyetini değerlendirerek, KRV eyaletinde yolcunun geldiği yerden daha fazla vakaya rastlandığını, bu durumda yolcunun karantinaya alınmasının anlamı olmadığına hükmetti.