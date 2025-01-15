‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’

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RESEPSİYONDA yaptığı konuşmada yapay zekânın önemine değinen TOV Arnhem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Deniz, “Yapay zekâ artık dünyamızın vazgeçilmez bir parçası, ancak bunu kendi işletmelerimizde nasıl etkili bir şekilde kullanabiliriz? Hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru bu. Bir girişimci olarak değişikliklere ve yeniliklere daima pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak önemlidir. Yapay zekânın avantajlarını keşfedin, denemekten korkmayın ve ondan en iyi şekilde faydalanın. Bu hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için bir fırsattır” dedi. Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch da Türk girişimcilerin katkılarından övgüyle bahsetti:

TOV Başkanı Hasan Deniz

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch

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‘DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ’

“TOV, Arnhem şehrine olan katkıları ve özverili çalışmalarıyla gurur kaynağımızdır. Dayanışma ve birlikte hareket etmek önemlidir. Türk girişimciler, şehrimiz için bir ilham kaynağısınız, sıkı çalışmanız ve girişimcilik ruhunuzla yalnızca Arnhem’in ekonomik büyümesine katkıda bulunmuyorsunuz, aynı zamanda iş birliği ve kararlılığın başarıya nasıl yol açtığını da gösteriyorsunuz. Barışa daha fazla değer katmak ve birbirimizi kollamak söz konusu olduğunda, Arnhem’de bunu çok iyi yapıyorsunuz. Demokrasiyi, hukuk düzenini ve barışı savunmanın hayati önemine dikkat çekmek istiyorum. Omuz omuza durmalıyız, birbirimize ilham vermeli, içimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmalı ve bunu diğer insanlarla paylaşmalıyız. Sizler sadece girişimci değil, aynı zamanda köprü kurucularısınız. Birbirimize bağlı kalmaya devam edelim, çünkü birlikte daha güçlüyüz.”