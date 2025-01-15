×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Ahmed Marcouch#Hasan Deniz
‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:07

Arnhem ve çevresindeki işverenlerin 19 Aralık 2005’te kurduğu TOV Arnhem (Türk İşverenler Derneği) yeni yıl resepsiyonu verdi. Geceye Arnhem Belediye Başkanı Achmed Marcouch, Ekonomiden Sorumlu Başkan yardımcısı Nermina Kundic, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda işveren katıldı.

Haberin Devamı

RESEPSİYONDA yaptığı konuşmada yapay zekânın önemine değinen TOV Arnhem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Deniz, “Yapay zekâ artık dünyamızın vazgeçilmez bir parçası, ancak bunu kendi işletmelerimizde nasıl etkili bir şekilde kullanabiliriz? Hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru bu. Bir girişimci olarak değişikliklere ve yeniliklere daima pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak önemlidir. Yapay zekânın avantajlarını keşfedin, denemekten korkmayın ve ondan en iyi şekilde faydalanın. Bu hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için bir fırsattır” dedi. Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch da Türk girişimcilerin katkılarından övgüyle bahsetti:

‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’

TOV Başkanı Hasan Deniz
‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch

Haberin Devamı

‘DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ’
“TOV, Arnhem şehrine olan katkıları ve özverili çalışmalarıyla gurur kaynağımızdır. Dayanışma ve birlikte hareket etmek önemlidir. Türk girişimciler, şehrimiz için bir ilham kaynağısınız, sıkı çalışmanız ve girişimcilik ruhunuzla yalnızca Arnhem’in ekonomik büyümesine katkıda bulunmuyorsunuz, aynı zamanda iş birliği ve kararlılığın başarıya nasıl yol açtığını da gösteriyorsunuz. Barışa daha fazla değer katmak ve birbirimizi kollamak söz konusu olduğunda, Arnhem’de bunu çok iyi yapıyorsunuz. Demokrasiyi, hukuk düzenini ve barışı savunmanın hayati önemine dikkat çekmek istiyorum. Omuz omuza durmalıyız, birbirimize ilham vermeli, içimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmalı ve bunu diğer insanlarla paylaşmalıyız. Sizler sadece girişimci değil, aynı zamanda köprü kurucularısınız. Birbirimize bağlı kalmaya devam edelim, çünkü birlikte daha güçlüyüz.”

‘Sadece girişimci değil, köprü kurucularsınız’

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Ahmed Marcouch#Hasan Deniz

BAKMADAN GEÇME!