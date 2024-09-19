Sadece Berlin’de 30 bin başvuru

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ALMANYA’da 27 Haziran’da yürürlüğe giren ve ‘çoklu vatandaşlık’ hakkı tanıyan yeni vatandaşlık yasası, beklenenden daha büyük ilgi gördü. Yasanın çıktığı günden bu yana başvuru sayısı sadece Berlin’de 10 binleri buldu. Berlin Vatandaşlık Dairesi’nden edinilen bilgiye göre ilk bir ay içinde 4 bin başvuru yapılırken, üç ay dolmadan başvuru sayısı 30 bini aştı. Yeşiller Federal Meclis milletvekili ve hukukçu Canan Bayram, yaklaşık üç aydır yürürlükte olan yasaya gösterilen ilgiyi “Bu durum, çifte vatandaşlık hakkının herkese tanınmasının ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir. Göçmenler, Alman vatandaşlığına geçerek ülke yönetiminde sorumluluk almak istediklerini gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.





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24 YIL BEKLENDİ

Almanya’da SPD ve Yeşiller, 1998 yılında ilk kez iktidara geldiklerinde Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişikliğe gitmişti. CDU’nun baskısı altında kalan dönemin hükümeti, Alman vatandaşlığına geçmeleri durumunda aralarında Türklerin de bulunduğu birçok ülke vatandaşı göçmenlere köken vatandaşlığını bırakmayı zorunlu koşan yasayı çıkarmıştı. Başta Türkiye kökenliler olmak üzere göçmenler de bu nedenle Alman vatandaşlığına pek ilgi göstermedi. Federal Meclis’e seçildiği 2017 yılından beri yasanın değiştirilerek modernleşmesi gerektiğini savunan Canan Bayram “Uzun yıllardır çoklu vatandaşlığa izin veren yasanın gerekliliğini anlattık. Sonunda Yeşiller, SPD ve FDP’den oluşan üçlü koalisyon yasayı çıkardı. Bu yasanın hem göçmenlerin hem de Almanya’nın yararına olduğunu başvuru sayılarından okuyabiliyoruz” dedi.





70 BİN BAŞVURU BEKLİYOR

Berlin’de 2023 yılının sonuna kadar vatandaşlık başvurularını ilçe belediyeleri alıyordu. Berlin eyalet hükümeti, başvuru sayılarının az olmasına rağmen ilçe belediyelere bağlı vatandaşlık daireleri işlemleri sonuçlandırmada çok ağır kalınca karar değişikliğine gitti ve başvuruların tek merkezde toplanması kararı alındı. Alınan kararı yerinde bulan Bayram “1 Ocak 2024 tarihinden beri Berlin eyaletinde vatandaşlık başvuruları tek merkeze yapılıyor. İnternet üzerinden başvuruların yapılması da olumlu. Belediyelerde son dört yılda sonuçlanmayan 40 bin başvuru dosyası yeni yılda kurulan yeni merkeze aktarıldı. Yeni başvurularla birlikte sonuçlanmayı bekleyen yaklaşık 70 bin dosya var. Bu sayı yıl sonuna doğru daha da yükselecek. Bunların bekletilmeden zamanında sonuçlanması gerekir” dedi.

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BERLİN HÜKÜMETİ GERİDE KALDI

Berlin eyaletini yöneten CDU ve SPD koalisyon hükümetini öngörüsüzlükle suçlayan Bayram, “Berlin hükümeti yasanın çıkmasıyla birlikte büyük ilgi görebileceğini öngöremedi. Gerekli alt yapıyı tam oluşturamadı. Vatandaşlık işlemlerinin sağlıklı ve zamanında sonuçlanması için daha fazla personel görevlendirilmeli ve teknik alt yapıya yatırım yapılmalı. Dosyaların birikmesi başvuru sahiplerini mağdur edeceği gibi devletin işleyişine yönelik de güvensizliğe yol açar” dedi. Berlin Eyaleti Vatandaşlık Dairesi’nden bir yetkili “İlçe belediyelerden sonuçlanmamış yaklaşık 40 bin dosya devraldık. Bu dosyalar arasında sonuçlanmayı bekleyen en eski dosya 2005 yılına aitti” dedi. Yetkili, bir başvurunun ortalama ne kadar süre içinde sonuçlanacağına ilişkin bilgiyi vermenin zorluğuna dikkati çekerken “Bir süre vermek imkânsız” dedi. Almanya’da gelecek yıl eylül ayında federal seçimler yapılacak. Berlin eyalet seçimleri ise 2026 yılının eylül ayında olacak. Eğer vatandaşlık başvuruları geciktirilmeden zamanında sonuçlanırsa, her iki seçimde de oy kullanacak seçmen sayısında seçim sonuçlarını etkileyebilecek oranda bir artış olması bekleniyor.

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BAŞVURU SAYISI ARTTI

2023 yılının rakamlarına göre Berlin’de yaklaşık 800 bin yabancı yaşıyor. Bunların yaklaşık 300 bini Alman vatandaşlığı için gerekli şartları yerine getiriyor. Berlin’de 2020 yılında 10 bin 700, 2021 yılında 12 bin 600, 2022 yılında 17 bin 600 ve 2023 yılında ise 17 bin 900 kişi vatandaşlık için başvurdu. Almanya genelinde ise 2022 yılında vatandaşlık başvurusu yapanların sayısı 106 bin iken 2023 yılında bu rakam 126 bin olarak duyuruldu. 2020 yılında başvuru sayısı ise ülke genelinde 60 binde kalmıştı. 2022 ve 2023 yılında çok sayıda Suriyeli vatandaşlık için gerekli şartları yerine getirdiği için başvuru rakamları hızla arttı.