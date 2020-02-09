Sadece 4 gün asker kalabildi... Başörtüsü nedeniyle bıraktı

DANİMARKA devlet televizyonu ve radyosu DR’nin haberine göre, 3 Şubat’ta orduda asker olarak göreve başlayan Müslüman bir kadının, görevine devam etmek istiyorsa başörtüsünü çıkarması veya birliğini terk etmesi istendi. Başörtüsünü çıkarmak istemeyen kadın, 4 gün önce başladığı görevinden ayrıldı. İsmi açıklanmayan genç kadın, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, geçen yıl katıldığı ‘Ordu Günü’ tanıtımlarında kendisine başörtüsünün sorun olmadığının söylendiğini, bunun üzerine bu görevi seçtiğini belirtti. Danimarka Ordusu İletişim Direktörü Susanne Lund ise kendilerine başvuran kişilerin dini tercihlerinin sorulmadığını ancak adaylara, ordunun kılık-kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri e-postayla gönderdiklerini kaydetti.

Müslüman genç kadın ise kendisine böyle bir broşür gelmediğini belirtti. Danimarka medyasına konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü yasağı olduğunu, üniforma kurallarının değişmeyeceğini vurguladı. Bir başka İskandinavya ülkesi İsveç’te kadınlar başörtüsüyle orduda görev alabiliyor.