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Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

#Baden-Württemberg#Sachsenheim#DİTİB
Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti Sachsenheim şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi’nde geleneksel olarak devam eden birinci nesil büyüklere yönelik ‘Ahde Vefa’ etkinliği gerçekleştirildi. Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camisi Derneği öncülüğünde, torunların dede ve ninelerine kahvaltılı olarak hazırladığı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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GELENEKSEL hale getirdikleri ve bu yıl 18’incisi düzenlenen programa birinci nesil büyükler yoğun ilgi gösterdi. Kendileri adına düzenlenen etkinlikte birbirleriyle sohbet ederek, anılarını tazeleyen Almanya’nın emektarları bol bol hasret giderdi. Birinci nesil büyükler Almanya’ya geliş öykülerini anlatarak geçmişte yaşamış oldukları anılarını gün ışığına çıkardı. ‘Ahde Vefa’ etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camisi dernek başkanı İsmet Harbi, 1960’lı yıllarda Almanya’ya gelen birinci nesil diye adlandırılan öncülerin imkânlar dahilinde camiler inşa ederek çok büyük işler başardıklarını söyledi.

‘BÜYÜKLERİMİZİ HATIRLAMAK GÖREVİMİZDİR’
Harbi, “DİTİB teşkilatı olarak vefat eden değerlerimizi dualarımızda andığımız gibi, hayatta olan büyüklerimizi de anmak, onları hatırlamak ve hatırlarını sormak görevimizdir” dedi. ‘Ahde Vefa’ etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini belirten Harbi, “Kahvaltı programına katılım sağlayarak büyüklerimize, kendilerine bu ortamı oluşturan torunlarına ve emek harcayan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sıcak çay ve bir güzel muhabbet maksadıyla etkinliğimizi her yıl gelenek haline getirdik. Bu güzel eserleri yaşatan ve bizlere emanet eden büyüklerimizden Allah razı olsun. Ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah’tan rahmet, sizlere de sağlık dolu bereketli bir ömürler diliyorum. Biz her bir değerimize minnet ve şükran borçluyuz” diye konuştu.

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CAMİ LOGOLU MADALYA
Etkinlikte ebedi hayata irtihal eden büyükler dualarla yad edildi. Günün anısına katılımcılara gül ve göçün 60’ıncı yılı münasebetiyle hatıra amaçlı özel hazırlanan cami logolu madalya takdim edildi. Etkinlik aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

Sachsenheim’de birinci nesile özel ‘Ahde Vefa’

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#Baden-Württemberg#Sachsenheim#DİTİB

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