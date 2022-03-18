Sabri Özaydın’dan yardım balosu: 35 bin sterlin toplandı

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TÜRKİYE’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan’ında konuklar arasında yer aldığı geceden yaklaşık 35 bin sterlin gelir elde edildi. Türkiye’den yedi ilçe belediye başkanının da katıldığı balodan elde edilen gelir, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve kanser hastalarına yardım dernekleriyle gençleri spora özendirmeye yönelik projelere aktarılacak.

GECE MİNİ KONSERLE BAŞLADI

Edmonton’da Kervan Banqueting Suite’te düzenlenen baloya Enfield milletvekilleri Feryal Demirci Clark ve Bambos Charalambous ile Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, Enfield Belediye lideri Nesil Çalışkan, diplomatlar, çok sayıda ilçe belediye başkanları, Enfield Belediye Meclis üyeleri, MPS Türk Polis Derneği (TPA) görevlileri, CHP İngiletre Birliği Başkanı Kazım Gül, MUSİAD UK Başkanı Mustafa Demir, sanatçılar, dernek başkanları ve iş insanları katıldı. Gecede aralarında Belediye Meclis üyesi Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya, Suzan Erbil, Güney Doğan, Alev Cazimoğlu, Ahmet Öykener, Mahtab Uddin, Doug Taylor, Mahmut Aksanoğlu ve önümüzdeki seçimde aday olan Suna Hurman ve Hivran Dalkaya’da vardı. Gece ‘Sel Trio’ adlı modern halk müziği grubunun mini konseriyle başladı. Opera sanatçısı Gülşen Akın ve Londra’nın ünlü sanatçılarından Olcay Bayır da baloda sahne aldı.

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YOĞUN KATILIM OLDU

Enfield Belediye Başkanı Özaydın, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu geceye son dakikada karar verildiğini buna rağmen baloya Türkiye, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin farklı bölgelerinden yoğun katılım olduğunu belirterek davetlilere teşekkür etti. Konuşmasında belediyenin hizmetlerine değinen Özaydın, ayrıca kuralsız atılan çöplerin toplanması için başlattıkları girişimi tanıttı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YARDIM TİŞÖRTLERİ TASARLADI

Özaydın, 200 kadar ilkokul öğrencisinin katılımıyla bir tişört çizimi yarışmasının yapıldığını, seçilen çizimleri kişisel bütçesinden bastırıp satışa sunacaklarını ve bunların gelirini yardım örgütlerine vereceklerini söyledi. Made in Enfield.com adresinden tişört alınabilecek. Özaydın, Enfield Belediye Başkanlığı’na Temmuz 2020’de seçilmişti. Normalde ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyelerinin arasından bir yıllığına seçiliyor. Ancak geçen yıl pandemi nedeniyle belediye meclisi toplanamadığı için Özaydın iki dönem görev yaptı.

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SEÇİMLER 5 MAYIS’TA YAPILACAK

63 üyeli Enfield Belediyesi Meclisi Özaydın’ın da üyesi olduğu ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin kontrolünde. Belediye Meclisi üyelerinin 21’i Kıbrıs ve Türkiye kökenli. İngiltere’de belediye seçimleri 5 Mayıs’ta yapılacak. Özaydın’ın görevi mayıs sonuna kadar devam edecek. Kahramanmaraş Afşin doğumlu olan ve 1986’dan beri İngiltere’de yaşayan 54 yaşındaki Sabri Özaydın, 2018’de Enfield Belediye meclisi üyesi seçilmişti. Özaydın başkanlığa seçilmeden önce başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.