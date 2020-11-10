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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık

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Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni, pandemi nedeniyle konsolosluk mensupları ve o sırada işlem yapmak üzere binada bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı nedeniyle konsolosluk binası dışında bulunan bayrağımız yarıya kadar indirildi. Saat 09.05’te saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Serdar Deniz’in konuşmasından sonra tören sona erdi.

Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık
Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık

Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık


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