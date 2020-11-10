Saat 9’u 5 geçe onu hasretle andık

Anma töreni, pandemi nedeniyle konsolosluk mensupları ve o sırada işlem yapmak üzere binada bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı nedeniyle konsolosluk binası dışında bulunan bayrağımız yarıya kadar indirildi. Saat 09.05’te saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Serdar Deniz’in konuşmasından sonra tören sona erdi.





