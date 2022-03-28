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Saarland’da SPD tek başına iktidar

#Almanya#Saarland#Seçim
Saarland’da SPD tek başına iktidar

Almanya’nın Fransa ve Lüksemburg sınırındaki Saarland eyaletinde dün yapılan seçimlerde, CDU hezimete uğrarken, SPD 23 yıl aradan sonra yeniden en güçlü parti olmayı başardı.

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SPD toplam oyların yüzde 43.5’ini alarak tek başına iktidar olmayı garantilerken, CDU ancak yüzde 25.5 oy alabildi. Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD seçmenlerin yüzde 5.7’sinin desteğiyle yeniden parlamentoya girerken, Yeşiller, FDP ve Sol Parti yüzde 5 barajını aşamadı. Yeşiller yüzde 4.99, FDP yüzde 4.8 ve Sol Parti de yüzde 2.6 oy aldı. Yeşiller’in sadece 23 oyla Saarland Eyalet Parlamentosu’na girme şansını kaybettiği açıklandı. 51 sandalyeli Eyalet Meclisi’ne SPD 29, CDU 19 ve AfD 3 milletvekili gönderdi. 2017’de yapılan seçimlerde CDU yüzde 40.7, SPD yüzde 29.6, Sol Parti yüzde 12.6, AfD yüzde 6.2, Yeşiller yüzde 4 ve FDP yüzde 3.3 oy almıştı.

Saarland’da SPD tek başına iktidar

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SPD’Lİ REHLINGER’IN ZAFERİ
26 Eylül 2021’deki genel seçimlerden sonraki ilk eyalet seçiminde tek başına iktidarı garantileyen SPD’li Anke Rehlinger yeni hükümeti kurma hazırlığı yaparken, başbakanlık koltuğunu kaybeden Tobias Hans ise seçim akşamı parti liderliğini de bırakacağı sinyalleri verdi. Hans kabinesinde Ekonomi, Çalışma, Enerji ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Anke Rehlinger, zaman kaybetmeden yeni hükümeti kurmak için işe koyulacağını açıkladı

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#Almanya#Saarland#Seçim

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