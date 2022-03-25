Saarland’da seçim var

Haberin Devamı

YABANCI ve İslam karşıtı parti AfD’nin yüzde 6, Yeşiller’in yüzde 5.2, FDP’nin yüzde 5.1 oy alacağı, son dönemlerde iç sürtüşmeler yaşanan Sol Parti’nin ise yüzde 5 barajını aşamayacağı saptandı. 2017 yılında yapılan eyalet seçimlerinde CDU yüzde 40.7, SPD yüzde 29.6, AfD yüzde 6.2, Sol Parti yüzde 12.9 oy alırken Yeşiller yüzde 4 ve FDP yüzde 3.3’le barajı aşamamıştı. 2017’den beri Saarland Eyalet Başbakanı olarak görev yapan CDU’lu Tobias Hans, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu için son günlerde seçim kampanyasını video konferans yöntemiyle ‘uzaktan kumandalı’ sürdürmek zorunda kaldı. Ancak CDU’ya desteğin yeniden artırılması için partinin Genel Başkanı Friedrich Merz devreye girerek çeşitli kesimlerde düzenlenen seçim kampanyası etkinliklerine katıldı. SPD’nin lider adayı olan Saarland Ekonomi Bakanı Anke Rehlinger ise 20 yılı aşkın süredir CDU iktidarına son vermeyi hedeflediklerini vurguladı.