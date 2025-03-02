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Saarland’da patlama: 9 yaralı

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#ALMANYA#Bina#PATLAMA
Saarland’da patlama: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 21:11

Almanya’nın Saarland eyaletine bağlı bir binada meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

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Polis tarafından açıklamaya göre bu sabah saat 06.45’e doğru Schiffweiler kentinde çok katlı bir binanın birinci katında bir patlama oldu. İtfaiye ekipleri kısa bir süre içinde olay yerine geldikleri halde yasak yere park edilmiş araçlar yüzünden müdahale etmekte zorlandı. Binanın diğer katlarında yardım çığlıkları atan 8 kişi mobil merdivenlerle kurtarıldı. Patlamanın meydana geldiği katta yaşayan bir erkek ile bir üst katta yaşayan bir çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtulmayı başardı. Binadaki diğer şahıslar da merdivenlerden aşağıya indirildi. Yaralılardan sadece duman zehirlenmesi geçiren bir şahsın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğunda açıklandı.

 

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#ALMANYA#Bina#PATLAMA

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