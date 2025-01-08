‘Rüzgara Bırak’a Berlin’den tam not!

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BERLİN Alhambra Sineması’nda gerçekleşen galada, sinemaseverler, ünlü yıldızları yakından görme fırsatı yakaladı. Filmin başrol oyuncuları Barış Arduç ve Hande Erçel’in yanı sıra Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı’nın da katıldığı galada, gösterime ilgi büyük oldu. Sinema salonlarının tamamı kapalı gişe doldu.





‘BERLİN’İN ENERJİSİ HARİKA’

Gösterimin ardından sahneye çıkan Barış Arduç ve Hande Erçel, Berlin’de filmi seyirciyle birlikte izleme fırsatı buldukları için mutluluklarını dile getirdi. Filmi ilk kez Berlin’deki galada beyaz perdede seyircilerle birlikte izleme fırsatı bulduklarını belirten Hande Erçel, “Berlin’de müthiş bir seyirci var. Sizin harika enerjiniz bize de yansıdı. Umarız filmimizi beğenmişsinizdir” dedi. Berlin’e ilk kez geldiğini belirten güzel oyuncu, şehri gezmeye henüz vakit bulamadığını da sözlerine ekledi. Barış Arduç ise, Berlin’e daha önce birkaç kez geldiğini belirterek, “Bu şehrin enerjisi çok güzel ve burada olmaktan her zaman keyif alıyorum” dedi. Arduç’un bu samimi açıklamaları salondan büyük alkış aldı.

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EGE’NİN AŞKI VE DOĞAYLA MÜCADELESİ

Filmin hikâyesi de ilgi çekici: Ege’de doğayla iç içe bir hayat süren Ege, bir koyda sörf okulu işletmektedir. Ancak hayatı, şehirli ve kararlı bir iş kadını olan Aslı ile tanışınca altüst olur. Aslı’nın aynı bölgede lüks bir otel projesi başlatma planı, ikiliyi zıt karakterlere sahip olmalarına rağmen ortak bir noktada birleştirir. Bu karşıtlık, izleyenlere doğa, aşk ve modern yaşam arasındaki gerilim dolu bir hikâye sunuyor.





9 OCAK’TA VİZYONDA

Romantik anları, mizahı ve Ege’nin büyüleyici manzaralarını bir araya getiren Rüzgâra Bırak, 9 Ocak’tan itibaren Almanya ve Azerbaycan’da sinemada gösterilecek.

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